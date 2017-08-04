Сергей Варивода: Кавказская экспедиция стартует в Международный день альпинизма





Одиннадцать альпинистов-любителей вылетают 8 августа для восхождения на Казбек

Говорят, Восток – дело тонкое. А у нас, у альпинистов, - Кавказ. Особенно, если это Восточный Кавказ.

Вроде бы и не Гималаи, не сильно выше пяти, а проблем и несчастных случаев больше, чем где бы то ни было. Уже и не припомню сезон в белорусском альпинизме, который бы не принес очередную жертву горному Кавказу.

Потому что, нас там много. И добрая половина с трудом отличает ледоруб от ледобура.

Потому что, Кавказ – это погода. Или непогода, уж как повезет.

Вчера на горе выпало полметра снега. Сегодня еще столько же. Здесь, на земле, это был бы праздник. Можно поиграть в снежки или бабу покатать во дворе. Там, наверху, кто-то застрял в палатке штурмового лагеря. В лучшем варианте – восхождение закончилось. В худшем – ни в верх, ни вниз. В самом худшем – многотонная масса свежего снега срывается вниз лавиной.

Мы идем в альпийском стиле. Если погода улучшится, то уже 11 августа поставим палатки штурмового лагеря на Казбекском плато на 4200м. А отсюда ранним утром можно пробовать подняться на вершину.

Продолжающиеся снегопады, вероятно, остановят экспедицию на метеостанции, на 3700м. Пробиваться на плато, а тем более на вершину, по пояс в снегу – дело, конечно, увлекательное, но тяжелое и бесперспективное. Особенно в условиях наполовину разряженного воздуха. Такой воздух для легких, что сито для воды.

Весь ледник проходится в связках. В нашем случае их три. Связка – вещь в альпинизме полезная, если ее участники – люди опытные. В противном случае неопытность участников связкой кратно умножается. Это, как в «Титанике»: «ты прыгнешь, я прыгну…» Только прыгать за улетевшим в бездну товарищем хочется не всегда. Лучше кому-то все же удержаться на палубе.

Если 12-го погода не пустит на Гору, то штурм вершины перенесем на 13-е… Тогда уж точно повезет. И национальный флаг страны, а также флаг отечественного производителя легковых автомобилей «БЕЛДЖИ» удастся поднять на кавказской вершине.

Информационный партнер экспедиции – ЗАО «Второй национальный телеканал» (ОНТ).