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В Европе аномальная жара – в некоторых странах до 50 градусов тепла

05.08.2017 15:35 — Разное | Ежедневник  
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В Европе аномальная жара – в некоторых странах до 50 градусов тепла

В десяти странах Европы из-за аномально высокой температуры объявили «красный» уровень опасности.

Об этом сообщается на сайте сети метеослужб Eumetnet, пишет tut.by.
Аномально жарко — до 50 градусов! — сейчас в Венгрии, Швейцарии, Боснии и Герцеговине, Италии, Черногории, Хорватии, Сербии, Румынии, Польше и Словении.

Чуть прохладнее, но от этого не легче, в Испании, Франции, Австрии, Германии, Македонии, Греции и Болгарии — там держится температура около 40 градусов.

В Беларуси, напомним, в этот уикенд тепло, до +30°С, но без дождей не обойдется.
 
 
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В десяти странах Европы из-за аномально высокой температуры объявили «красный» уровень опасности.

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