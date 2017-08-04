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В Европе аномальная жара – в некоторых странах до 50 градусов тепла
05.08.2017 15:35 — Разное | Ежедневник
В десяти странах Европы из-за аномально высокой температуры объявили «красный» уровень опасности.
Об этом сообщается на сайте сети метеослужб Eumetnet, пишет
Чуть прохладнее, но от этого не легче, в Испании, Франции, Австрии, Германии, Македонии, Греции и Болгарии — там держится температура около 40 градусов.В Беларуси, напомним, в этот уикенд тепло, до +30°С, но без дождей не обойдется.
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В десяти странах Европы из-за аномально высокой температуры объявили «красный» уровень опасности.
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