



В десяти странах Европы из-за аномально высокой температуры объявили «красный» уровень опасности.

Об этом сообщается на сайте сети метеослужб Eumetnet, пишет tut.by.

Аномально жарко — до 50 градусов! — сейчас в Венгрии, Швейцарии, Боснии и Герцеговине, Италии, Черногории, Хорватии, Сербии, Румынии, Польше и Словении.

Чуть прохладнее, но от этого не легче, в Испании, Франции, Австрии, Германии, Македонии, Греции и Болгарии — там держится температура около 40 градусов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Европе аномальная жара – в некоторых странах до 50 градусов тепла В десяти странах Европы из-за аномально высокой температуры объявили «красный» уровень опасности.

В Беларуси, напомним, в этот уикенд тепло, до +30°С, но без дождей не обойдется.