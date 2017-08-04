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УВД: малышке, брошенной у роддома в Слуцке, всего 5 суток от роду
05.08.2017 16:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Официальный представитель УВД Миноблисполкома Александр Марченко рассказал радио Sputnik Беларусь о подробностях нынешнего инцидента в Слуцке и поисках матери, бросившей ребенка.
Вчера,
"Девочку обнаружили в 6 часов утра работники роддома на крыльце приемного отделения. Об этом они сообщили в милицию. Сейчас правоохранители устанавливают, кто и зачем подбросил ребенка", — сообщил представитель УВД.
Милиция разыскивает мать девочки.По предварительной информации, младенец появился на свет в домашних условиях.
"Примерно девоцке около 5-ти суток. Сейчас она находится под присмотром медиков", — отметил Марченко.
На данный момент уголовное дело пока не возбуждено, однако Следственным комитетом проводится проверка по данному факту.
Назначены соответствующие экспертизы по состоянию здоровья и наличию телесных повреждений у ребенка, сказал представитель УВД.
Как уже сообщалось, малышка-подкидыш в Слуцке остается под наблюдением медиков. Изначально у нее диагностировали незначительное переохлаждение, поскольку ребенок был завернут в одну пеленку. Пока каких-либо проблем со здоровьем у девочки врачи не выявили. Ее вес — 3,48 кг, рост — 52 см.
Комментарий официального представителя УВД Миноблисполкома Александра Марченко слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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За последние 4 года это второй подобный случай в Беларуси, ранее в 2013 году новорожденного ребенка подбросили буквально под дверь жительнице Пинска.
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