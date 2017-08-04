УВД: малышке, брошенной у роддома в Слуцке, всего 5 суток от роду

Официальный представитель УВД Миноблисполкома Александр Марченко рассказал радио Sputnik Беларусь о подробностях нынешнего инцидента в Слуцке и поисках матери, бросившей ребенка.

Вчера, 4 августа, новорожденную девочку подбросили к слуцкому роддому , сообщил Марченко.

"Девочку обнаружили в 6 часов утра работники роддома на крыльце приемного отделения. Об этом они сообщили в милицию. Сейчас правоохранители устанавливают, кто и зачем подбросил ребенка", — сообщил представитель УВД.

Милиция разыскивает мать девочки.По предварительной информации, младенец появился на свет в домашних условиях.

"Примерно девоцке около 5-ти суток. Сейчас она находится под присмотром медиков", — отметил Марченко.

На данный момент уголовное дело пока не возбуждено, однако Следственным комитетом проводится проверка по данному факту.

Назначены соответствующие экспертизы по состоянию здоровья и наличию телесных повреждений у ребенка, сказал представитель УВД.

Как уже сообщалось, малышка-подкидыш в Слуцке остается под наблюдением медиков. Изначально у нее диагностировали незначительное переохлаждение, поскольку ребенок был завернут в одну пеленку. Пока каких-либо проблем со здоровьем у девочки врачи не выявили. Ее вес — 3,48 кг, рост — 52 см.

Комментарий официального представителя УВД Миноблисполкома Александра Марченко слушайте на радио Sputnik Беларусь.