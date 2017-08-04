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Дарья Чернова выступила с финалистами "Ты Супер!" в "Орленке"
05.08.2017 16:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Участники проекта "Ты супер!" отдыхали в лагере "Солнечный" во Всероссийском Детском центре "Орленок", где в минувшую пятницу выступили с большим концертом.
Даша вместе с победительницей проекта "Ты супер!" Лерой Адлейба (Абхазия), финалистками Кариной Исмаиловой (Дагестан), Егором Новожениным и Русланом Огурцовым из Краснодарского края приехали поддержать участников концерта.
"Приятно, что после проекта "Ты супер!" у участников есть возможность собираться на одной сцене и еще раз подарить зрителям приятные эмоции", — поделилась впечатлениями о концерте Чернова.
Она также рассказала, что участие в проекте сильно изменило ее жизнь, а выступление в "Орленке" стало хорошей возможностью напомнить о себе.
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