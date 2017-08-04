Участники проекта "Ты супер!" отдыхали в лагере "Солнечный" во Всероссийском Детском центре "Орленок", где в минувшую пятницу выступили с большим концертом.

Даша вместе с победительницей проекта "Ты супер!" Лерой Адлейба (Абхазия), финалистками Кариной Исмаиловой (Дагестан), Егором Новожениным и Русланом Огурцовым из Краснодарского края приехали поддержать участников концерта.

"Приятно, что после проекта "Ты супер!" у участников есть возможность собираться на одной сцене и еще раз подарить зрителям приятные эмоции", — поделилась впечатлениями о концерте Чернова.

Она также рассказала, что участие в проекте сильно изменило ее жизнь, а выступление в "Орленке" стало хорошей возможностью напомнить о себе.