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Видеофакт: минчане объединились, чтобы сказать нет фастфуду
05.08.2017 17:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Сегодня в столице можно было попробовать вкусные и полезные блюда, которые готовят белорусские семейные фермы из того, что выращивают сами.
Продегустировать и оценить кулинарное творчество мастеров здорового питания пришли и взрослые, и дети.
Организаторы фестиваля приготовили своим гостям много развлечений, презентаций гастропроектов и дегустаций. Можно было и потанцевать.
Как папа пек, мама накладывала, а минчане учились есть медленно, со вкусом и пользой — смотрите в видеоролике Sputnik.
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Первый Slow Food Fest в центре Минска прошел под девизом "Еда объединяет". Смотрите на видео, как проходило свободное от вредной еды мероприятие.
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