Видеофакт: минчане объединились, чтобы сказать нет фастфуду

Сегодня в столице можно было попробовать вкусные и полезные блюда, которые готовят белорусские семейные фермы из того, что выращивают сами.

Продегустировать и оценить кулинарное творчество мастеров здорового питания пришли и взрослые, и дети.

Организаторы фестиваля приготовили своим гостям много развлечений, презентаций гастропроектов и дегустаций. Можно было и потанцевать.

Как папа пек, мама накладывала, а минчане учились есть медленно, со вкусом и пользой — смотрите в видеоролике Sputnik.

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