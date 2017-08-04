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Пентагон рекомендовал Трампу поставить Киеву противотанковые ракеты
05.08.2017 17:12 — Разное | Ежедневник
Противотанковая ракета Javelin (Фото: Lucas Jackson / Reuters)
По мнению американский военных, новейшее высокотехнологичное оружие необходимо Украине «для помощи в борьбе с Россией».
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При этом, как пояснили источники NBC News, окончательного решения об «обеспечении» Украины оружием в Пентагоне еще «не приняли». Однако американское военное ведомство, по их данным, «выступает за этот шаг».
Представитель Пентагона, как отмечает телеканал, отказался комментировать детали «пакета помощи» США Киеву. «Мы ничего не постановляли», — заявил только собеседник NBC News.
«Я, конечно же, могу сказать, что мы не предоставляли оборонительного оружия, но и не исключаем, что можем это сделать», — сказала, в свою очередь, во время брифинга представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.
Ранее, 1 августа, о том, что Пентагон и Госдеп разработали план поставки Украине противотанковых ракет и других вооружений, а теперь добиваются его одобрения от Белого дома, со ссылкой на источники в Пентагоне и неназванных американских дипломатов сообщала газета The Wall Street Journal. В Кремле в тот же день эти сообщения назвали «гипотетическими» рассуждениями, которые «вряд ли должны быть поводом для комментария».
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По мнению американский военных, новейшее высокотехнологичное оружие необходимо Украине «для помощи в борьбе с Россией».
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