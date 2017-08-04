

Противотанковая ракета Javelin (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

По мнению американский военных, новейшее высокотехнологичное оружие необходимо Украине «для помощи в борьбе с Россией».

Об этом пишет РБК со ссылкой на NBC News. Соответствующий документ, по словам источников канала, уже находится в администрации главы США.



По их данным, предлагаемый военным ведомством «проект помощи» включает в себя поставку Киеву противотанковых ракет Javelin, приблизительная стоимость которых, как уточнили собеседники телеканала, составляет порядка 50 млн долларов.



«Это правильный ход, и я вижу во всем этом почерк министра обороны [США Джеймса] Мэттиса», — прокомментировал информацию NBC News бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис. Рекомендацию администрации президента Соединенных Штатов поставить Украине противотанковые ракеты он также назвал «очень логичным и разумным шагом, который усилит сдерживание» России.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пентагон рекомендовал Трампу поставить Киеву противотанковые ракеты По мнению американский военных, новейшее высокотехнологичное оружие необходимо Украине «для помощи в борьбе с Россией».

«Он (этот шаг. — РБК) поставит под сомнение умы российских агрессоров с точки зрения использования ими систем наступательных вооружений», — заключил Ставридис.При этом, как пояснили источники NBC News, окончательного решения об «обеспечении» Украины оружием в Пентагоне еще «не приняли». Однако американское военное ведомство, по их данным, «выступает за этот шаг».​Представитель Пентагона, как отмечает телеканал, отказался комментировать детали «пакета помощи» США Киеву. «Мы ничего не постановляли», — заявил только собеседник NBC News.«Я, конечно же, могу сказать, что мы не предоставляли оборонительного оружия, но и не исключаем, что можем это сделать», — сказала, в свою очередь, во время брифинга представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.​Ранее, 1 августа, о том, что Пентагон и Госдеп разработали план поставки Украине противотанковых ракет и других вооружений, а теперь добиваются его одобрения от Белого дома, со ссылкой на источники в Пентагоне и неназванных американских дипломатов сообщала газета The Wall Street Journal. В Кремле в тот же день эти сообщения назвали «гипотетическими» рассуждениями, которые «вряд ли должны быть поводом для комментария».