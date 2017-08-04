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Пентагон рекомендовал Трампу поставить Киеву противотанковые ракеты

05.08.2017 17:12 — Разное | Ежедневник  
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Пентагон рекомендовал Трампу поставить Киеву противотанковые ракеты

Противотанковая ракета Javelin (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

По мнению американский военных, новейшее высокотехнологичное оружие необходимо Украине «для помощи в борьбе с Россией».

Об этом пишет РБК со ссылкой на NBC News. Соответствующий документ, по словам источников канала, уже находится в администрации главы США.

По их данным, предлагаемый военным ведомством «проект помощи» включает в себя поставку Киеву противотанковых ракет Javelin, приблизительная стоимость которых, как уточнили собеседники телеканала, составляет порядка 50 млн долларов.

«Это правильный ход, и я вижу во всем этом почерк министра обороны [США Джеймса] Мэттиса», — прокомментировал информацию NBC News бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис. Рекомендацию администрации президента Соединенных Штатов поставить Украине противотанковые ракеты он также назвал «очень логичным и разумным шагом, который усилит сдерживание» России.

 «Он (этот шаг. — РБК) поставит под сомнение умы российских агрессоров с точки зрения использования ими систем наступательных вооружений», — заключил Ставридис.

При этом, как пояснили источники NBC News, окончательного решения об «обеспечении» Украины оружием в Пентагоне еще «не приняли». Однако американское военное ведомство, по их данным, «выступает за этот шаг».​

Представитель Пентагона, как отмечает телеканал, отказался комментировать детали «пакета помощи» США Киеву. «Мы ничего не постановляли», — заявил только собеседник NBC News.

«Я, конечно же, могу сказать, что мы не предоставляли оборонительного оружия, но и не исключаем, что можем это сделать», — сказала, в свою очередь, во время брифинга представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.​

Ранее, 1 августа, о том, что Пентагон и Госдеп разработали план поставки Украине противотанковых ракет и других вооружений, а теперь добиваются его одобрения от Белого дома, со ссылкой на источники в Пентагоне и неназванных американских дипломатов сообщала газета The Wall Street Journal. В Кремле в тот же день эти сообщения назвали «гипотетическими» рассуждениями, которые «вряд ли должны быть поводом для комментария».

 
 
 
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По мнению американский военных, новейшее высокотехнологичное оружие необходимо Украине «для помощи в борьбе с Россией».

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