Масштабный комплексный марафон "Тропа мужества" стартовал под Минском 4 августа, в субботу одновременно с ним проходил спортивно-развлекательный фестиваль "Поляна друзей".

Участники марафона, который завершится в воскресенье, 6 августа, смогут проверить свои силы на одной из двух дистанций — 30 км или 70 км. Принимают участие в марафоне не только белорусы — зарегистрировались и спортсмены из России, в основном россияне желают преодолеть 70-километровую дистанцию. Белорусы нацелились в большинстве на дистанцию в 30 км — для них это первый подобный опыт.



© Sputnik/ Вероника Тризно, Сергей Пушкин Видеофакт: минчане объединились, чтобы сказать нет фастфуду

Марафон неслучайно называется "Тропой мужества", это не веселая прогулка по ровной дороге, это действительно испытание себя на прочность и воспитание характера. Участникам предстоит преодолевать водные преграды, канатные препятствия, спуски и подъемы. Каждый участник несет с собой снаряжение: женщины — 5 кг, мужчины — 10 кг. Если вдруг кто-то выбивается из сил, есть сигналы, по которым организаторы марафона находят человека и эвакуируют. Если нужна медицинская помощь, она оказывается в палаточном лагере.

Короткая дистанция марафона завершилась в Хатыни, где участники спортивного мероприятия возложили цветы к мемориальному комплексу. Те, кто решил идти 70 километров, финишируют ночью на "Поляне друзей" в Логойске.

"Поляна друзей" — это масштабный спортивно-развлекательный фестиваль для тех, кто не решился попробовать свои силы в марафоне. На open-air можно не только послушать музыку в режиме нон-стоп, но и заняться спортом всей семьей. Причем и вход, и все развлечения для посетителей — абсолютно бесплатные.

Смотрите самые яркие моменты дня на видео Sputnik.