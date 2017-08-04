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Праздник спорта и семьи: марафон "Тропа мужества" и open-air в Логойске

05.08.2017 19:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Масштабный комплексный марафон "Тропа мужества" стартовал под Минском 4 августа, в субботу одновременно с ним проходил спортивно-развлекательный фестиваль "Поляна друзей".

Участники марафона, который завершится в воскресенье, 6 августа, смогут проверить свои силы на одной из двух дистанций — 30 км или 70 км. Принимают участие в марафоне не только белорусы — зарегистрировались и спортсмены из России, в основном россияне желают преодолеть 70-километровую дистанцию. Белорусы нацелились в большинстве на дистанцию в 30 км — для них это первый подобный опыт.

Праздник спорта и семьи: марафон "Тропа мужества" и open-air в Логойске
© Sputnik/ Вероника Тризно, Сергей Пушкин
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Марафон неслучайно называется "Тропой мужества", это не веселая прогулка по ровной дороге, это действительно испытание себя на прочность и воспитание характера. Участникам предстоит преодолевать водные преграды, канатные препятствия, спуски и подъемы. Каждый участник несет с собой снаряжение: женщины — 5 кг, мужчины — 10 кг. Если вдруг кто-то выбивается из сил, есть сигналы, по которым организаторы марафона находят человека и эвакуируют. Если нужна медицинская помощь, она оказывается в палаточном лагере.

Короткая дистанция марафона завершилась в Хатыни, где участники спортивного мероприятия возложили цветы к мемориальному комплексу. Те, кто решил идти 70 километров, финишируют ночью на "Поляне друзей" в Логойске.

"Поляна друзей" — это масштабный спортивно-развлекательный фестиваль для тех, кто не решился попробовать свои силы в марафоне. На open-air можно не только послушать музыку в режиме нон-стоп, но и заняться спортом всей семьей. Причем и вход, и все развлечения для посетителей — абсолютно бесплатные.

Смотрите самые яркие моменты дня на видео Sputnik.

 
 
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Sputnik побывал на масштабном спортивном проекте и посмотрел, чем были заняты его участники.

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