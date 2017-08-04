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В Вильнюсе может появиться свободная экономическая зона
05.08.2017 18:58 — Разное | Ежедневник
Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс сказал, что с правительством согласуются планы создания Вильнюсской свободной экономической зоны (СЭЗ).
Она могла бы быть создана в южной части города, в Пагиряй, где сейчас действует Вильнюсский логистический парк и интермодальный терминал. Эту идею мэр обсудил с премьером Саулюсом Сквярнялисом.
"Мы обсудили возможность построить заводы вокруг Вильнюса - проект индустриального парка или СЭС. Мы договорились с самоуправлением Вильнюсского района, правительством вместе этим заняться. Рядом с Пагиряй, где намечен логистический парк, мы сошлись во мнении, что там лучшее место и мы ищем способы, как это сделать подходящим для производства", - заявил после встречи с премьером Р. Шимашюс.
Он считает, что нужно оценить выгоду промзоны в пределах Вильнюса и Вильнюсского района для повышения конкурентоспособности страны, заявил советник мэра Томас Бяржинскас.
Р. Шимашюс заверил, что долгие годы стремились "вытеснить инвестиции из Вильнюса" в другие муниципалитеты, и это отпугивало инвесторов от Литвы.
Вильнюсское самоуправление вместе с литовской железнодорожной компанией Lietuvos gelezinkeliai владеет логистическим парком, площадью 460 гектаров, который развивается вокруг Вильнюсского интермодального терминала, открытого в 2015 году и стоившего 36,7 млн евро, пишет
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Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс сказал, что с правительством согласуются планы создания Вильнюсской свободной экономической зоны (СЭЗ).
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