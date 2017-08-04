



В 9-м международном конкурсе военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий "Воин Содружества" лучшей среди женщин стала ефрейтор контрактной службы ВС Беларуси Анна Ковалевская.

Как передает БЕЛТА , белоруска заняла первые места в четырех этапах из пяти международного конкурса профмастерства. Она признана лучшей в конкурсах "Эрудит", "Снайпер", "Атлет" и "Профессионал". Второе место заняла младший сержант контрактной службы России Лилия Даутова. На третьей позиции представительница Вооруженных сил Казахстана младший сержант контрактной службы Людмила Губарева.

Лучшим среди мужчин был признан представитель команды ВС Казахстана младший сержант Орынбек Сандыбеков, победитель конкурса "Профессионал". На втором месте - представитель ВС Беларуси старшина Артем Пушнев. Бронза также в копилке военнослужащего из Беларуси - старшего сержанта Сергея Чернова.

Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков, выступая на церемонии награждения лауреатов международного конкурса "Воин Содружества", отметил, что в ходе состязаний участники соревновались не только в воинском мастерстве, но и прикоснулись к святыням белорусской земли, где бережно хранится память о Великой Победе.

Победителям и лауреатам конкурса вручены медали, дипломы, ценные призы и памятные подарки. Во время пребывания в Беларуси участники конкурса смогли не только побороться за звание лучшего и перенять передовой опыт коллег, но и ознакомились с культурой и историей страны, традициями ее народа. Военнослужащие стран - участниц СНГ посетили музей истории Великой Отечественной войны, мемориальный комплекс "Хатынь", Национальную библиотеку и побывали в историко-культурном комплексе "Линия Сталина".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусская военнослужащая победила в международном конкурсе В 9-м международном конкурсе военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий "Воин Содружества" лучшей среди женщин стала ефрейтор...

С 26 июля по 5 августа в Беларуси прошел финал 9-го международного конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий "Воин Содружества". В нем приняли участие военнослужащие от ВС Армении, Беларуси, Казахстана и России. Каждая команда состояла из четверых военнослужащих - троих мужчин и одной девушки. Программа международного конкурса включала в себя военно-спортивное состязание "Атлет", конкурсы по предметам боевой подготовки "Профессионал" и "Снайпер", интеллектуальный тур "Эрудит" и конкурс талантов "Кавалер" ("Сударыня").