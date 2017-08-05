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В Эдинбурге расцвел цветок с "трупным" запахом

05.08.2017 22:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В шотландском Королевском ботаническом саду расцвел Титан Арум, который часто называют "трупным цветком" из-за специфического запаха. Считается, что цветок имеет самый неприятный аромат из всех растений. Он напоминает смесь из тухлых яиц и тухлой рыбы. Правда, запах начинает распространяться лишь тогда, когда к цветку прикасаешься.

Необычное растение пользуется огромной популярностью, посмотреть и понюхать цветок в ботанический сад приходят сотни посетителей.

Цвести Титан Арум будет всего два дня. Примечательно, что к своему специфическому аромату цветок может добавить внешне симпатичный бутон, который к тому же является одним из самых крупных в мире: листки достигают размера в три метра.

Титан Арум известен как Аморфофаллус титанический, это тропическое растение, которое было распространено только в Индонезии. Сейчас из-за частой вырубки в естественной среде цветок почти не встречается, его выращивают в оранжереях, а цвести он может лишь раз в пару лет.

 
 
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В Королевском ботаническом саду Эдинбурга расцвел цветок Титан Арум, который считается самым зловонным растением на планете. Смотрите таймлапс-видео, как...

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