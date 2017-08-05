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Первый Slow Food Fest собрал любителей полезной еды в Минске
05.08.2017 21:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Slow Food Fest собрал лучших представителей этого гастрономического направления, а также всех любителей медленного поглощения еды и отказа от фаст-фуда. На площадке была представлена вегетарианская и веганская еда, низкокалорийная и не содержащая сахара пища. Можно было попробовать эко-продукты и полезные напитки — разные виды чая, фрэши и смузи.
Также посетители фестиваля могли поучаствовать в презентациях гастропроектов, попробовать свои силы и улучшить кулинарные навыки на мастер-классах, продегустировать многие виды продуктов и готовых блюд.
Основная аудитория своеборазного праздника здоровья — молодежь и семьи с детьми. Для маленьких гостей фестиваля было организовано несколько детских зон.
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