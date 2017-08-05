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Видеофакт: фестиваль "Хмельного пенного" прошел в Минске
05.08.2017 20:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Организаторы фестиваля подготовили для публики интересные развлечения, вкусный фудкорт и зажигательную музыку. Хедлайнером стала известная группа "Крамбамбуля", также выступили и веселые музыканты из "Дроздов".
Мероприятие проходило в парковой зоне Партизанского проспекта и улицы Ванеева у стадиона "Трактор". Гости бесплатно попадали на просторную территорию праздника, где развлекались, как считали нужным. Некоторые просто провели день, отдыхая под музыку на траве. Кто-то предпочел крутиться в танце, а некоторые вообще сходили в импровизированную баню.
Как весело отдыхали минчане на празднике — смотрите на видео Sputnik.
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Многочисленные гости собрались на фестиваль пенного напитка в столице. Смотрите на видео, как проходил праздник и чем занимались отдыхающие.
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