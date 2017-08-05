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Видеофакт: Тьери Анри ногой забросил баскетбольный мяч в корзину

05.08.2017 20:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Известный в прошлом футболист Тьери Анри забросил мяч в корзину, находясь в центре баскетбольной площадки. Причем сделал это очень спокойно и уверенно, как будто для него такой трюк не представляет сложности.

Видеоролик собрал уже три тысячи просмотров и еще больше восхищений болельщиков, да и просто интернет-пользователей, увидевших его ловкий удар.

Француз Тьери Анри во время исполнения оригинального "гола" находился в Южной Америке, куда он приехал, чтобы поучаствовать в благотворительном баскетбольном матче. Средства от проведения поединка пойдут в Международный чрезвычайный детский фонд ООН.

Анри завершил карьеру футболиста в 2014 году. Ранее он становился чемпионом Европы, победителем Лиги чемпионов УЕФА, а также чемпионатов Франции, Англии и Испании. Играл футболист за такие известные клубы, как "Монако", "Ювентус", "Арсенал" и "Барселона".

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Французский спортсмен эффектно отправил ногой баскетбольный мяч в корзину. Смотрите на видео, как Анри смог сделать любопытный трюк.

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