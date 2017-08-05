Погода в воскресенье: жарко, но дождливо

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Теплая, местами жаркая погода и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси в воскресенье, 6 августа, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По данным синоптиков, в воскресенье в стране ожидается переменная облачность. Ночью по западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Также днем в отдельных районах ожидаются грозы.

Ветер ночью прогнозируется слабый, днем — юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах может быть порывистым.

Температура воздуха ночью составит плюс 12-18 градусов, днем ожидается 20-26 градусов тепла, а по юго-востоку республики от плюс 27 до 30 градусов.

Читайте также:

Европа вводит высший уровень опасности из-за аномальной жары >>