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Погода в воскресенье: жарко, но дождливо
05.08.2017 19:50 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 авг — Sputnik. Теплая, местами жаркая погода и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси в воскресенье, 6 августа, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
По данным синоптиков, в воскресенье в стране ожидается переменная облачность. Ночью по западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Также днем в отдельных районах ожидаются грозы.
Ветер ночью прогнозируется слабый, днем — юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах может быть порывистым.
Температура воздуха ночью составит плюс 12-18 градусов, днем ожидается 20-26 градусов тепла, а по юго-востоку республики от плюс 27 до 30 градусов.
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Синоптики обещают в последний день уходящей недели до 26 градусов тепла и кратковременные дожди, по юго-востоку будет жарко – до 30 градусов.
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