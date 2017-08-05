Носи как Бекхэм: футболист появился на людях в сланцах и носках

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Легенда английского футбола Дэвид Бекхэм накануне был замечен папарацци выходящим из тренажерного зала в резиновых шлепках и высоко поднятых носках. После этого летний мужской антитренд, который больше всего распространен на постсоветском пространстве, начал входить в моду. В интернете появились признания от мужчин, которые радовались, что теперь-то им, наконец, можно будет без зазрения совести ходить по улицам, как Бекхэм.

David Beckham commits crime against fashion as he steps out wearing socks and sandals https://t.co/TFjqbIYzzJ — The Sun Showbiz (@TheSunShowbiz) 1 августа 2017 г.

Sputnik собрал снимки модников в соцсетях.

Шашлык от настоящих мужчин.