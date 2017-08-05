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Носи как Бекхэм: футболист появился на людях в сланцах и носках

06.08.2017 08:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 авг — Sputnik. Легенда английского футбола Дэвид Бекхэм накануне был замечен папарацци выходящим из тренажерного зала в резиновых шлепках и высоко поднятых носках. После этого летний мужской антитренд, который больше всего распространен на постсоветском пространстве, начал входить в моду. В интернете появились признания от мужчин, которые радовались, что теперь-то им, наконец, можно будет без зазрения совести ходить по улицам, как Бекхэм.

Sputnik собрал снимки модников в соцсетях.

Шашлык от настоящих мужчин.

Только на таком стиле

 
Теги: Минск
 
 
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У Дэвида уже образовалась толпа подражателей, которые только и ждали этого момента.

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