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Тату, от которых ваш котик будет без ума

06.08.2017 09:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Мастер из Сеула по имени Ямми создает невероятно детализированные и реалистичные татуировки домашних питомцев своих клиентов. Главное – только принести фото пушистиков.

К мастеру съезжаются люди со всех уголков Кореи.

Чаще Ямми делает клиентам тату собачек.

Миниатюрные татуировки обычно размещают на запястье и лодыжке.

Татуировка, считают корейцы, – это возможность доказать свою любовь питомцу.

또로로로.

 
 
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В Сеуле появилась мода на татуировки по фотографии домашнего питомца.

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