Тату, от которых ваш котик будет без ума

Мастер из Сеула по имени Ямми создает невероятно детализированные и реалистичные татуировки домашних питомцев своих клиентов. Главное – только принести фото пушистиков.

К мастеру съезжаются люди со всех уголков Кореи.

Чаще Ямми делает клиентам тату собачек.

Миниатюрные татуировки обычно размещают на запястье и лодыжке.

Татуировка, считают корейцы, – это возможность доказать свою любовь питомцу.