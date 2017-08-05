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Тату, от которых ваш котик будет без ума
06.08.2017 09:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Мастер из Сеула по имени Ямми создает невероятно детализированные и реалистичные татуировки домашних питомцев своих клиентов. Главное – только принести фото пушистиков.
К мастеру съезжаются люди со всех уголков Кореи.
Чаще Ямми делает клиентам тату собачек.
Миниатюрные татуировки обычно размещают на запястье и лодыжке.
Татуировка, считают корейцы, – это возможность доказать свою любовь питомцу.
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