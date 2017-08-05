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Юбилей белорусского книгопечатания: новые факты о Франциске Скорине

06.08.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Алесь Суша рассказал радио Sputnik Беларусь о ранее неизвестных фактах из биографии белорусского первопечатника и интересных научных открытиях последнего времени.

Скориноведение как наука насчитывает уже почти 2 века. К сожалению, сегодня мы не имеем ответов на самые важные вопросы из биографии самого Франциска Скорины, но подавляющее большинство документов, посвященных первопечатнику, уже открыто, и большинство его книг глубоко исследованы, отмечает собеседник Sputnik. 

Юбилей белорусского книгопечатания: новые факты о Франциске Скорине
© Sputnik / Виктор Толочко
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В то же время, иногда появляются новые гипотезы, находятся новые версии и новые свидетельства из истории деятельности белорусского первопечатника.

"За этот год завершено большое исследование, посвященное изданиям Франциска Скорины, которое показывает полную палитру его изданий во всех странах мира. Наконец-то, сами белорусы впервые очень глубоко и детально проанализировали все наследие Франциска Скорины", — говорит Суша.

Сегодня в мире существуют 519 экземпляров — это физически известные на данный момент издания Франциска Скорины. Кроме того, белорусские исследователи получили цифровые копии этих изданий, и у научного сообщества есть возможность с ними работать.

За последнее время появились и некоторые новые открытия, связанные с биографией первопечатника. Среди них и концепция о возможном посещении Франциском Скориной Рима в качестве посланника короля Дании

Юбилей белорусского книгопечатания: новые факты о Франциске Скорине
© Sputnik/
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"Эту версию активно разрабатывали британские и белорусские исследователи. И эта версия получила свое подтверждение в виде целого ряда косвенных документов", — рассказывает Суша.

Не секрет, что иногда исследования биографии Франциска Скорины приводят к появлению большого количества мифов. Например, совсем недавно были озвучены сведения о возможном захоронении Франциска Скорины на территории современной Молдовы.

"Мне кажется, ко всем гипотез нужно относиться всерьез, какими бы странными они не казались. Их нужно с научной точки зрения проверять. И нужно анализировать на основании реальных исторических источников и других возможных доказательств, и только после того эти гипотезы могут стать реальным фактом", — отмечает Суша.

Беседу с заместителем директора Национальной библиотеки Беларуси Алесем Сушей слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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