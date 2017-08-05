МИНСК, 6 авг — Sputnik. Ефрейтор контрактной службы Анна Ковалевская стала абсолютным лидером среди женщин в IX Международном конкурсе военно-профессионального мастерства военнослужащих "Воин Содружества", сообщили Sputnik в Минобороны Беларуси.

Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса, который проходил на территории Беларуси, прошла накануне. Победителей поприветствовал министр обороны республики, генерал-лейтенант Андрей Равков.

Второе место среди женщин заняла представительница России, младший сержант Лилия Даутова, третье — младший сержант из Казахстана Людмила Губарева.

Среди мужчин победителем конкурса стал представитель Казахстана, старший сержант Орынбек Сандыбеков, второе и третье места — у белорусов, старшины Артема Пушнева и старшего сержанта Сергея Чернова.

Всего в конкурсе принимали участие команды четырех стран — Армении, Беларуси, Казахстана и России — в каждой по три парня и одной девушке. Военнослужащие соревновались в военно-спортивном состязании "Атлет", конкурсах по боевой подготовке "Профессионал" и "СНайпер", а также в интеллектуальном туре и конкурсе талантов.