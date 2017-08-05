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"Воин Содружества": лучшей среди женщин стала ефрейтор из Беларуси
06.08.2017 10:59 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 авг — Sputnik. Ефрейтор контрактной службы Анна Ковалевская стала абсолютным лидером среди женщин в IX Международном конкурсе военно-профессионального мастерства военнослужащих "Воин Содружества", сообщили Sputnik в Минобороны Беларуси.
Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса, который проходил на территории Беларуси, прошла накануне. Победителей поприветствовал министр обороны республики, генерал-лейтенант Андрей Равков.
Второе место среди женщин заняла представительница России, младший сержант Лилия Даутова, третье — младший сержант из Казахстана Людмила Губарева.
Среди мужчин победителем конкурса стал представитель Казахстана, старший сержант Орынбек Сандыбеков, второе и третье места — у белорусов, старшины Артема Пушнева и старшего сержанта Сергея Чернова.
Всего в конкурсе принимали участие команды четырех стран — Армении, Беларуси, Казахстана и России — в каждой по три парня и одной девушке. Военнослужащие соревновались в военно-спортивном состязании "Атлет", конкурсах по боевой подготовке "Профессионал" и "СНайпер", а также в интеллектуальном туре и конкурсе талантов.
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В мужском первенстве белорусские военнослужащие заняли второе и третье место, на первом – представитель Казахстана.
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