Несут меня ноги: как начались хождения Александра Сухарева по Беларуси

Около 15-ти лет Александр Сухарев работал за границей по контракту, где в качестве дирижера занимался акапельной духовной музыкой, и за долгий период "хождения по Европам" фактически выучил всю европейскую карту.

"Вот меня выкинешь где-нибудь в Европе без средств к существованию, я все равно выберусь", — утверждает артист.

Концертные туры в Европе длились по 6-8 месяцев, и уже тогда музыкант при любой возможности отправлялся пешком до ближайшего населенного пункта или исторического места.

"В день я проходил 8 километров в одну сторону и столько же в другую. То есть около 15 километров я выхаживал в течение дня достаточно легко. Так я знакомился с культурой и бытом Европы, потому что за рулем — это одна история, а когда ты двигаешься сам — это совершенно другое", — рассказывает Сухарев.



© Sputnik/ Сергей Пушкин Режиссер Александра Бутор начинает съемки нового романтического фильма

Когда гастроли в Европе закончились, Александр Сухарев вернулся на родину, обзавелся семьей, у него родился сын. И однажды во время поездки на маршрутке к семье в Мозырь артист поймал себя на мысли о том, что вообще ничего не знает Беларуси.

"Я не знаю, где я еду. Не знаю, что я проезжаю. Я себя настолько остро поймал на том, что не знаю родной страны, что решил, почему бы не совместить полезное с полезным, походить пешком, познакомиться со страной и познакомить людей со своим творчеством", — говорит Сухарев.

Первый пеший тур в Солигорск с расстоянием в 160 километров артист провел осенью 2015 года, во время которого сделал семь остановок с концертами. Логистику пришлось планировать около полугода.

"Я отдавал себе отчет, что по 50 километров в день ходить не буду. Задача ставилась не просто пройти, а прийти в адекватном состоянии на концертную площадку и выступить. Я договаривался городами, открывал карту и смотрел, как лучше пройти пешком, потому что идти по трассе — это очень печальная история. Когда зимой ты идешь по трассе, а мимо тебя несутся фуры, с которых падают огромные куски льда, вот это реально страшно", — рассказывает музыкант.

Второй пеший тур артиста в Брест в 2016 году назывался "Дорога к матери". Переход в 337 километров длился ровно две недели.

"Я 23 февраля вышел из Минска и 8 марта благополучно дошел до Бреста, где в филармонии был мой концерт. Тогда было от 25 до 30 километров в день. Но был другой нюанс, я вышел в 5 утра, прекрасная погода, тишина, ни одной машины, я иду и понимаю, что впереди следы, причем не собачьи, а волчьи, и мне стало страшно, потому что ни людей, ни машин. Но когда впереди появилась деревня, следы ушли в сторону", — вспоминает артист.

Беседу с певцом и музыкантом Александром Сухаревым о пеших походах по стране слушайте на радио Sputnik Беларусь.