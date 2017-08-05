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Самым продаваемым планшетом в мире стал iPad
06.08.2017 12:10 — Разное | Ежедневник
Продукт компании Apple стал одним из самых продаваемых в мире носимых устройств. Его доля на рынке планшетов составляет около 30%.
Об этом сообщают исследователи из компании IDC.
Вторыми по популярности оказались девайсы от Samsung. Они занимают примерно 15,8% от общего рынка.
Третьим, с большим отрывом, стал Huawei. Ему удалось отвоевать всего 8% рыночной доли.
При этом рынок в целом продемонстрировал снижение спроса на планшеты. Однако Apple удалось нарастить объем продаж на 14,7%. По мнению аналитиков, это связано с доступной ценовой политикой и выходом двух новых устройств, пишет
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Продукт компании Apple стал одним из самых продаваемых в мире носимых устройств. Его доля на рынке планшетов составляет около 30%.
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