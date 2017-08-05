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СМИ: задержанный в Витебске батюшка Николай и ранее приезжал в город
06.08.2017 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 авг — Sputnik. Задержанный при штурме притона в Витебске священнослужитель из России Николай Киреев и ранее приезжал в Витебск, передает портал
Батюшка Николай подозревается в попытке перевозки белорусских девушек в РФ для занятия проституцией. Священнослужителя задержали бойцы спецподразделения
Служащий в Храме Святых Апостолов Петра и Павла в Ленинградской области уже около 15 лет священнослужитель, по информации издания, неоднократно приезжал на поезде в Витебск начиная с 2008 года. Последний раз, как сообщается, он был в культурной столице Беларуси в 2014 году.
В свою очередь знакомые батюшки Николая не верят, что он мог быть замешан в сутенерстве и отзываются о нем лишь с положительной стороны. По их словам, священнослужитель ездил в Витебск к родственникам. Однако супруга религиозного деятеля отказалась общаться со СМИ.
Ранее портал со ссылкой на Витебский горотдел Следственного комитета Беларуси сообщал, что отец Николай находится в ИВС и чувствует себя там комфортно и ничего не требует, даже не обращался с просьбой позвонить.
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По словам знакомых религиозного деятеля, в Витебске у него находятся родственники; супруга святого отца со СМИ общаться отказалась.
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