СМИ: задержанный в Витебске батюшка Николай и ранее приезжал в город

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Задержанный при штурме притона в Витебске священнослужитель из России Николай Киреев и ранее приезжал в Витебск, передает портал 47news.ru .

Батюшка Николай подозревается в попытке перевозки белорусских девушек в РФ для занятия проституцией. Священнослужителя задержали бойцы спецподразделения при штурме притона с проститутками в областном центре.

Служащий в Храме Святых Апостолов Петра и Павла в Ленинградской области уже около 15 лет священнослужитель, по информации издания, неоднократно приезжал на поезде в Витебск начиная с 2008 года. Последний раз, как сообщается, он был в культурной столице Беларуси в 2014 году.

В свою очередь знакомые батюшки Николая не верят, что он мог быть замешан в сутенерстве и отзываются о нем лишь с положительной стороны. По их словам, священнослужитель ездил в Витебск к родственникам. Однако супруга религиозного деятеля отказалась общаться со СМИ.

Ранее портал со ссылкой на Витебский горотдел Следственного комитета Беларуси сообщал, что отец Николай находится в ИВС и чувствует себя там комфортно и ничего не требует, даже не обращался с просьбой позвонить.