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Народному артисту СССР Игорю Лученку – 79

06.08.2017 14:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Наш земляк, Народный артист Беларуси, Народный артист СССР, лауреат многочисленных премий, самый известный и именитый белорусский композитор, автор всенародно любимых песен, таких как "Спадчына", "Помнит Вена", "Мой родны кут", "Алеся", "Веранiка" — Игорь Лученок отмечает свой 79-й день рождения.

Радио Sputnik Беларусь в лице ведущего Вячеслава Шарапова выражает самые искренние поздравления нашему маэстро, желает ему крепкого здоровья, новых песен, и долгих лет счастливой жизни.

"Сегодня звонят многие, поздравляют, Министерство обороны — мои надежные друзья… а днем по телевидению передача будет обо мне", — сказал Игорь Михайлович.

Бодрый голос нашего любимого именинника, Народного артиста СССР Игоря Лученка слушайте на радио SputnikБеларусь.

 
 
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Радио Sputnik Беларусь поздравляет любимого композитора с днем рождения.

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