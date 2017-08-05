﻿ Вольский и музыка, пиво и шаурма: фест "Пенного хмельного" в Минске. 21.by
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Вольский и музыка, пиво и шаурма: фест "Пенного хмельного" в Минске

06.08.2017 15:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Фестиваль "Пенного хмельного" проходил на достаточно необычной для Минска площадке — в парке рядом со стадионом "Трактор" — и собрал несколько тысяч человек. Хедлайнером выступала поистине народная белорусская группа "Крамбамбуля", хиты которой с радостью подпевала толпа.

Двумя основными точками концентрации людей были площадка возле сцены и фудкорт. На последнем десятки точек общепита предлагали гостям разнообразные закуски: свежих раков, уху, узбекский плов, шаурму и традиционный для массовых мероприятий шашлык.

Смотрите также видео с фестиваля>>

 
Теги: Минск
 
 
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