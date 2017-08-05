

Максин Уотер (Фото: Danny Moloshok / Reuters)

Член конгресса США пообещала объявить импичмент Владимиру Путину. Как выяснилось позже, она перепутала российского президента с Майком Пенсом.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Конгрессмен США пообещала объявить импичмент Путину Член конгресса США пообещала объявить импичмент Владимиру Путину. Как выяснилось позже, она перепутала российского президента с Майком Пенсом.

Член палаты представителей конгресса США Максин Уотер перепутала президента России Владимира Путина с вице-президентом Майком Пенсом и заявила, что объявит импичмент российскому лидеру. Эту ошибку член конгресса допустила на программе The View»на канале ABC, сообщает издание The Washington Free Beacon.Ведущая спросила у Уотер, которая часто призывала к импичменту президента Дональда Трампа, будет ли Пенс лучше исполнять свои обязанности в качестве лидера страны.«Когда мы закончим с Трампом мы возьмемся за Путина. Он следующий», — сказала член конгресса. «Путин или Пенс?» — переспросила ведущая. «О, Пенс», — поправила себя она.В середине июля сообщалось, что два конгрессмена от Демократической партии, Брэд Шерман и Эл Грин, подготовили документ об отстранении от должности Трампа. Как заявил Шерман, он хочет, чтобы вопрос об импичменте президенту был обсужден в комитете по юридическим вопросам палаты представителей. «Каждый день весь мир шокируют примеры непрофессионального подхода действующего президента. Невежество вкупе с нежеланием учиться, неумение совладать с собственными эмоциями чрезвычайно опасны для страны», — сказал представитель Демократической партии.Шерман отметил, что ранее он много лет работал с Пенсом в к​онгрессе. Демократ подчеркнул, что он будет выступать за то, чтобы Пенс стал президентом США.В Белом доме на планы двух конгрессменов заявили, что они играют в политическую игру, которая выглядит смешно, пишет