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А был ли священник: СК пока не подтверждает информацию СМИ
06.08.2017 15:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Официальный представитель Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова не уточняет, был ли задержанный в Витебске 39-летний россиянин священником, идет следствие, уточняются обстоятельства произошедшего.
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сахарова отметила, что наиболее точную информацию, которая соответствует действительности, она разместила на своей
"Витебским городским отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса Республики Беларусь (покушение на организацию или использование занятия проституцией, либо создание условий для занятия проституцией, связанные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией)", — пишет Сахарова.
Является ли задержанный священником, не указывается. Наша собеседница пообещала нам сообщить о новых деталях дела в ближайший понедельник. Слушайте Радио Sputnik Беларусь.
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На своей страничке в Faсebook официальный представитель Следственного комитета Светлана Сахарова не указывает на род занятий задержанного россиянина.
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