А был ли священник: СК пока не подтверждает информацию СМИ

Официальный представитель Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова не уточняет, был ли задержанный в Витебске 39-летний россиянин священником, идет следствие, уточняются обстоятельства произошедшего.

Сахарова отметила, что наиболее точную информацию, которая соответствует действительности, она разместила на своей страничке в Facebook .

"Витебским городским отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса Республики Беларусь (покушение на организацию или использование занятия проституцией, либо создание условий для занятия проституцией, связанные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией)", — пишет Сахарова.

Является ли задержанный священником, не указывается. Наша собеседница пообещала нам сообщить о новых деталях дела в ближайший понедельник. Слушайте Радио Sputnik Беларусь.