В Беларуси отмечается день железнодорожника





Как отмечается в обзоре Национального статистического комитета ко Дню железнодорожника, белорусская железная дорога перевозит почти 80% от всех пассажиров электричками экономкласса.

"Существующая сеть Белорусской железной дороги обеспечивает перевозки пассажиров в международном, межрегиональном, региональном и городском сообщениях. Наибольшее количество пассажиров перевозится в региональном сообщении экономкласса. На его долю в 2016 году приходилось 78,3% перевозок железнодорожным транспортом. В прошлом году этим видом сообщения воспользовалось 64,1 млн человек", - говорится в обзоре.

По Белорусской железной дороге в 2016 году было перевезено 81,8 млн человек, или 4,1% от общего количества пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта. В межрегиональном сообщении было перевезено 10,4 млн человек (12,7% в общем объеме перевозок пассажиров железнодорожным транспортом), или в 1,3 раза больше, чем в 2010-м. В международном сообщении - 3,8 млн пассажиров (4,7%). Каждый житель Беларуси в прошлом году в среднем 9 раз воспользовался услугами Белорусской железной дороги.

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Также за 2016 год по БЖД было перевезено 126,8 млн т грузов. Удельный вес железнодорожного транспорта в структуре перевозок грузов всеми видами транспорта составил 30,4%. Грузооборот железнодорожного транспорта в прошлом году составил 41,1 млрд тонно-километров, или 32,7% в общем объеме грузооборота всех видов транспорта. Эксплуатационная длина железнодорожных путей Белорусской железной дороги на 1 января 2017 года составила 5,48 тыс. км. Густота железнодорожных путей составляет 26,4 км на 1 тыс. кв. км территории. Каждый пятый километр железнодорожных путей электрифицирован. На начало 2017 года протяженность электрифицированных участков составила 1131 километр и по сравнению с 2010-м увеличилась на 233 километра, или на 25,9%, пишет