Участники международного проекта "Ты супер!" отдыхали в лагере "Солнечный" во Всероссийском Детском центре "Орленок", и выступили в минувшую пятницу с большим концертом.

В концерте приняла участие и белорусская участница "Ты супер!" — Дарья Чернова. После концерта она поделилась своими эмоциями от выступления.

Международный конкурс "Ты супер!" — совместный проект Информагентства и радио Sputnik и телеканала НТВ. Проект подарил шанс талантливым детям заявить о себе: его участники — воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей.

Первый сезон шоу "Ты супер!" завершился в мае праздничным гала-концертом, который состоялся в Кремле.

В проекте приняли участие 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии. Победительницей первого сезона конкурса "Ты супер!" стала Валерия Адлейба из Абхазии.