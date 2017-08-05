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Молодые участники "Ты супер!" подарили концерт детям из "Орленка"

06.08.2017 16:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Участники международного проекта "Ты супер!" отдыхали в лагере "Солнечный" во Всероссийском Детском центре "Орленок", и выступили в минувшую пятницу с большим концертом.

В концерте приняла участие и белорусская участница "Ты супер!" — Дарья Чернова. После концерта она поделилась своими эмоциями от выступления.

Международный конкурс "Ты супер!" — совместный проект Информагентства и радио Sputnik и телеканала НТВ. Проект подарил шанс талантливым детям заявить о себе: его участники — воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей.

Первый сезон шоу "Ты супер!" завершился в мае праздничным гала-концертом, который состоялся в Кремле.

В проекте приняли участие 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии. Победительницей первого сезона конкурса "Ты супер!" стала Валерия Адлейба из Абхазии.

 
 
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Юные артисты, участники Международного вокального шоу "Ты супер!" выступили перед детьми, отдыхающими во Всероссийском детском центре "Орленок", смотрите фотоленту...

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