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Следующая неделя начнется с прохлады, а закончится жарой

06.08.2017 17:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 авг — Sputnik. Антициклон с территории Польши принесет в начале недели на территорию Беларуси облачную погоду.

"С 7 августа система фронтов переместится на юго-восток республики. Ночью возможен кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +13..+15°С, максимальная днем +21..+23°С", — рассказали в Гидрометцентре.

В четверг воздух в столице прогреется до +30..+32°С. Возможны дожди.

В белорусском Гидрометцентре рассказали, что благодаря повышенным температурам улучшились условия для созревания зерновых колосовых культур, что стимулировала рост темпов уборочных работ.

"Однако проходящие временами дожди увлажняют стеблестой и колос, сокращая хорошие условия для работы комбайнов. В первой половине предстоящей недели погодные условия для уборочных работ улучшатся", — рассказали метеорологи.

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Теги: Минск
 
 
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В понедельник с территории Польши в Беларусь начнет перемещаться антициклон.

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