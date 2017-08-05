Анжелика Пушнова представит Беларусь на OGAE 2017

Белорусская певица Анжелика Пушнова представит нашу страну на песенном состязании, которое организовано международной сетью фан-клубов конкурса песни "Евровидение" OGAE International. Беларусь стала постоянным членом данной сети фан-клубов в 2016 году, теперь и у нас существует OGAE Belarus. Анжелика посетила радио Sputnik Беларусь и поделилась ближайшими планами и надеждами, которые она связывает с этим конкурсом.



© AP/ Sergei Chuzavkov Определены даты и город проведения "Евровидения-2018"

"О существовании этого конкурса я слышала ранее, но разобралась в тонкостях проведения буквально недавно. Самые ярые фанаты "Евровидения" проводят это заочное состязание песен. Будет зрительское голосование и голосование профессионального жюри в странах Европы, в этом году его организует Испания, участник от которой победил на OGAE 2016. Моя песня называется "Нам надо быть вместе", голосование начнется с 22 августа на соответствующем сайте OGAE Belarus, а песня-победитель будет известна 17 октября. Кстати, как и на "Евровидении", страны голосует за всех, кроме своего национального участника", — сообщила певица.

В прошлом году от Беларуси выступала певица IOWA, Россию в этом году представит Сергей Лазарев с песней "Идеальный мир".

Интервью с певицей с представительницей Беларуси на конкурсе OGAE 2017 Анжеликой Пушновой слушайте на радио Sputnik Беларусь.