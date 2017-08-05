Выезда на белорусско-литовской границе ждут 400 фур

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Внушительные очереди из большегрузных фур отмечаются на западной границе Беларуси, по данным Госпогранкомитета, выезда из Беларуси ожидают почти 600 большегрузов.

Самые большие очереди сформировались на белорусско-литовской границе, 210 фур ожидают выезда в пункте пропуска "Каменный лог". Всего въезда в Литву ждут почти 400 большегрузов.

В общей сложности двести фур остановились на выезд на белорусско-латвийской границе. Белорусско-польская граница свободна.

Очереди на белорусско-литовской границе наблюдаются традиционно в выходные дни, в ряде случаев они были связаны со сбоями в работе компьютерного оборудования на литовской стороне.

Кроме того, литовское направление является самым востребованным для экспорта белорусских товаров и транзита грузов в литовские порты. Белорусские пограничники и таможенники периодически встречаются с литовскими коллегами, пытаясь решить вопрос очередей на границе, но пока эта проблема остается актуальной.