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Выезда на белорусско-литовской границе ждут 400 фур
06.08.2017 17:50 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 авг — Sputnik. Внушительные очереди из большегрузных фур отмечаются на западной границе Беларуси, по данным Госпогранкомитета, выезда из Беларуси ожидают почти 600 большегрузов.
Самые большие очереди сформировались на белорусско-литовской границе, 210 фур ожидают выезда в пункте пропуска "Каменный лог". Всего въезда в Литву ждут почти 400 большегрузов.
В общей сложности двести фур остановились на выезд на белорусско-латвийской границе. Белорусско-польская граница свободна.
Очереди на белорусско-литовской границе наблюдаются традиционно в выходные дни, в ряде случаев они были связаны со сбоями в работе компьютерного оборудования на литовской стороне.
Кроме того, литовское направление является самым востребованным для экспорта белорусских товаров и транзита грузов в литовские порты. Белорусские пограничники и таможенники периодически встречаются с литовскими коллегами, пытаясь решить вопрос очередей на границе, но пока эта проблема остается актуальной.
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Самые большие очереди традиционно – в пункте пропуска "Каменный лог".
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