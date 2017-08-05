На АрМИ состоялись последние индивидуальные заезды танкового биатлона

МИНСК, 6 авг — Sputnik, Антон Курилкин. В последний день индивидуальных заездов танковых экипажей на трибунах было не протолкнулся — столько собралось зрителей.

Болельщики, как и команды, были со всего света — ко многим военным прилетели их родные. На трибунах можно было найти и кыргызстанцев, и индусов, и армян — а некоторые зрители и вовсе прилетели из Латинской Америки.

Перед заездами экипажей над трассой биатлона традиционно пролетело два транспортных Ил-96, выливших на поле несколько тонн воды. Она сегодня была нужна — из-за жаркой погоды пыль от техники поднималась на несколько метров вверх.



© Sputnik Антон Курилкин Во время последних индивидуальных заездов танкового биатлона

В первом заезде сегодняшнего дня выступало трио из России, Сербии и Кыргызстана. Сербские танкисты сразу оказались в аутсайдерах — из-за трех промахов из пушки им пришлось проехать лишние полтора километра штрафных кругов.

На второе место вышел экипаж Кыргызстана — из-за досадного промаха по одной из мишеней они отстали от российского танка. Однако до самого конца гонки танкисты боролись за лишние секунды — и на поле, несмотря на неодновременный старт, машины неоднократно встречались у брода.



© Sputnik Евгений Биятов Экипаж команды армии Кыргызстана участвует в индивидуальной гонке соревнований по танковому биатлону

Обычно скучающие у препятствия арбитры в этот момент начинали волноваться и оживленно переговариваться по рациям, а экипаж практически незаметной в полевых цветах эвакуационной машины занимал свои места, чтобы в случае чего вызволять заглохнувших в воде танкистов.

Но помощь спасателей сегодня не понадобилась — многотонные бронированные монстры, влетая друг за другом в воду и поднимая многометровые столбы брызг, через несколько секунд выбирались на берег и мчались дальше.

День Индии и роковая задержка Армении

На Армейских международных играх сегодня — день Индии, и в честь военных из далекой страны в павильоне дружбы звучат песни военных лет из России.

Свой подарок приготовил и воссозданный после авиакатастрофы над Черным морем ансамбль песни и пляски имени Александрова — он исполнил легендарную "Смуглянку".

Живое выступление хора транслировалось через динамики по всему полигону — и под звуки песни на выставленную бронетехнику — от танка Т-34 времен Великой Отечественной и до современного Т-90 залазили не только дети, но и взрослые. В перерыве между заездами все бронемашины были буквально облеплены людьми.

Чуть позже индийский экипаж показал в деле Т-90 — команда выступает, в отличие от большинства сборных, на собственных машинах.

По звуку горна танкисты за пару секунд занимают свои места. И вот — первый огневой рубеж. Стартовавший первым экипаж Никарагуа не торопится — неспешно танкисты грузят снаряды и медленно подкатываются к огневой позиции.



© Sputnik Евгений Биятов Экипаж команды армии Никарагуа участвует в индивидуальной гонке соревнований по танковому биатлону

Со стрельбой никарагуанский наводчик-оператор старший лейтенант Дуглас Ванегас не торопится и терпеливо целится в первую мишень. Долгое прицеливание себя оправдывает и первый снаряд пробивает мишень — но следующие две остаются непораженными.

В это время индийский экипаж успевает проскочить змейку и выйти на огневой рубеж. Первые два выстрела попадают по целям — но третий снаряд пролетает в нескольких сантиметрах от мишени. Впрочем, на настроение команды поддержки промах не действует и они все так же громко болеют за своих.

Последним стартует экипаж из Армении — и после змейки и загрузки снарядов у самых молодых танкистов Армейских международных игр случился конфуз — они не смогли поразить ни одной мишени из пушки и вынуждены были отправиться на три штрафных круга.



© Sputnik Евгений Биятов Экипаж команды армии Армении участвует в индивидуальной гонке соревнований по танковому биатлону

Камера телетрансляции выхватывает девушку с армянским флагом — по ее щеке катится слеза, вызванная то ли эмоциями, то ли пылью и песком, которыми проскакивающие мимо танки щедро осыпали трибуны.

Волнуется и сборная Китая — экипаж из Индии настолько быстро проходит все испытания, что претендует вытеснить китайский экипаж из тройки лидеров.

Механик-водитель индийской армии капрал Мандип Сингх показывает высший пилотаж — он умудряется так разогнать танк, что колейный пятиметровый мост машина просто перепрыгивает, вызвав настоящий взрыв эмоций на трибунах.

В это время армянский танк застрял на третьем огневом рубеже — спаренный с пушкой пулемет заклинило и пришлось вызывать техподдержку. Трибуны нервничают — пока бронеавтомобиль инженеров спешит на помощь, судьи не останавливают таймер и экипаж Армении оказывается последним по времени.

Поломку удается быстро устранить, и желтый танк под командованием младшего сержанта Артуша Гюлбекяна мчится к финишу. Механик-водитель рядовой Варужан Асатрян выжимает из машины максимум — но к финишу танк приходит все равно последним, отстав от замкнувших тройку лидеров никарагуанцев на тридцать секунд.

Но это еще не окончательный результат и судьям предстоит проверить правильность выполнения всех упражнений и оценить мастерство команд — и лишь после этого будет вынесен вердикт.

Впрочем, с соревнований что кыргызстанская, что армянская команды могут пройти — из 19 команд путевку в полуфинал получают 12 — и это при том, что четыре экипажа из Зимбабве, Кувейта, Лаоса и Никарагуа были дисквалифицированы и по факту лишили свои команды полуфинала.