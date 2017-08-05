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На вечер 6 августа объявлен оранжевый уровень опасности

06.08.2017 19:13 — Разное | Ежедневник  
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На вечер 6 августа объявлен оранжевый уровень опасности

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней на вечер 6 августа. Ожидает сильный ливень, град и ветер до 15-20 м/с.

Об этом  сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Сегодня, 6 августа, в период с 16.00 до 22.00 по юго-восточной половине Беларуси ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с", - отметили в Гидромете. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. Неблагоприятные явления сохранятся до 24.00. Как сообщалось, 7 августа в Беларуси будет преимущественно без осадков, лишь в юго-восточных районах пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер ожидается северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, на юго-востоке - до плюс 19, днем будет 19-25 градусов тепла.-

 
 
 
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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней на вечер 6 августа. Ожидает сильный ливень, град и ветер до 15-20 м/с.

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