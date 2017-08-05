|
На вечер 6 августа объявлен оранжевый уровень опасности
06.08.2017 19:13 — Разное | Ежедневник
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней на вечер 6 августа. Ожидает сильный ливень, град и ветер до 15-20 м/с.
Об этом сообщили
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней на вечер 6 августа. Ожидает сильный ливень, град и ветер до 15-20 м/с.
|
Архив (Разное)
Комментарии