Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней на вечер 6 августа. Ожидает сильный ливень, град и ветер до 15-20 м/с.

Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На вечер 6 августа объявлен оранжевый уровень опасности Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней на вечер 6 августа. Ожидает сильный ливень, град и ветер до 15-20 м/с.

"Сегодня, 6 августа, в период с 16.00 до 22.00 по юго-восточной половине Беларуси ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с", - отметили в Гидромете. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. Неблагоприятные явления сохранятся до 24.00. Как сообщалось, 7 августа в Беларуси будет преимущественно без осадков, лишь в юго-восточных районах пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер ожидается северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, на юго-востоке - до плюс 19, днем будет 19-25 градусов тепла.-