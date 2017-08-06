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МАРТ нашел монополии у Белорусской торгово-промышленной палаты и Минского зоопарка

06.08.2017 23:51 — Разное | Ежедневник  
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МАРТ нашел монополии у Белорусской торгово-промышленной палаты и Минского зоопарка

24minsk.by

Согласно решению Министерства по антимонопольному регулированию и торговле, Белорусская торгово-промышленная палата и ее отделения внесены в республиканский реестр доминантов, а Минский зоопарк – в столичный.

В частности, МАРТ с середины июля начало мониторить стоимость услуг БелТПП по проведению экспертизы определения страны происхождения товаров, страны партии товаров и по отнесению продукции (работ, услуг) к продукции (работам, услугам) собственного производства.

Также в республиканский госреестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках,  антимонопольное ведомство внесло в этом году Белорусский государственный институт метрологии и центры стандартизации, метрологии и сертификации в 15 городах страны. Под контроль МАРТ взяты работы по поверке средств измерений, предназначенных для применения либо применяемых в сфере законодательной метрологии.

В мае этого к республиканским монополистам отнесена «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное и информационное пространство», оказывающая «услуги расчетного обслуживания организаций, осуществляющих учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и пользование жилыми помещениями с использованием автоматизированной информационной системы расчетов за потребленные населением жилищно- коммунальные и другие услуги (АИС «Расчет-ЖКУ)».

В июле уже на столичном рынке доминантом признан Минский зоопарк по позиции «услуги зоопарков».

Что касается исключений из списков доминантов, то наиболее заметные решения приняты на региональных рынках.  В Витебской области больше не подпадают под контроль МАРТ производители цельномолочной продукции «Молоко» и «Полоцкий молочный комбинат», а в Минске - Минский молочный завод № 1 и «Космос ТВ» (по трансляции телевизионных программ). 

 
Теги: Минск
 
 
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