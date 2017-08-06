Европу ждет радикальное изменение банковского бизнеса





Через полгода все законодательство стран Евросоюза будет приведено в соответствие со Второй платежной директивой ЕС (PSD2), которая разрешает информационным посредникам получить доступ к счетам клиента.

О том, как Вторая директива Евросоюза в глобальном плане повлияет на развитие цифровой экономики и эволюцию платежных технологий в целом, в интервью с Виктором Достовым - международным экспертом в отрасли розничных платежей, председателем российской Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов. Заодно мы поинтересовались у эксперта его мнением о перспективах криптовалют, технологии блокчейн, а также о том, как белорусская Межбанковская система идентификации стала ориентиром для России.

- Виктор, регулятивные инициативы Евросоюза оказывают большое влияние на развитие финансовой системы всего мира и Беларуси в том числе. Могут ли регуляторы направлять современную экономику, которая все больше становится цифровой по своей сути по правильному пути?

- Традиционно, вопрос ставился несколько иначе: как регулятор может успеть адаптировать законодательство к быстро меняющимся технологиям. Он остается актуален и сейчас, но в последние годы мы начинаем наблюдать и иную тенденцию. Законодатели обращают внимание на то, что рынок финансовых услуг развивается не так быстро и эффективно, как хотелось бы. Самый очевидный пример – это денежные переводы: отправить сообщение в WhatsApp или Telegram в любую точку планеты можно за секунду и для этого понадобится только номер телефона адресата. Точно так же выслать деньги невозможно – придется ждать несколько дней и предоставить уйму информации.

Поэтому регуляторы переходят к так называемому технократическому регулированию, которое направлено именно на устранение неэффективных практик и «узких мест» рынка. Оно имеет две особенности. Во-первых, это не прямое ценовое регулирование – практика ограничения межбанковской комиссии себя не оправдала. Как показал опыт, она вредит потребителям, которым изначально должна была принести пользу. Во-вторых, такое законодательство заимствует подходы в иных отраслях (например, электроэнергетике, фиксированной связи, транспорте).

Пожалуй, самым показательным примером такого нового регулирования являются европейские инициативы. Вторая платежная директива фактически забрала у банков монополию на интерфейсы: теперь информационные посредники могут, с разрешения клиента, получить доступ к его счетам в любом банке и совершать операции от его имени. Причем банк отказать в таком доступе не может. Директива о платежных счетах унифицирует наименование финансовых услуг и обязывает создавать специальные сайты-агрегаторы условий обслуживания – такие же, как для продажи авиабилетов, но для банковских сервисов. Это окажет довольно радикальное влияние на традиционный банковский бизнес, заставит банки искать новые источники прибыли. И, конечно, повлияет на потребительский опыт, так как стимулирует участников рынка повышать качество и снижать стоимость услуг.

Европейские регулятивные новации кажутся радикальными, но они с большой вероятностью станут примерами лучшей практики. А значит, аналогичных решений можно ожидать и в иных странах.

- Какой ваш прогноз по перспективам криптовалют и технологии блокчейн как новой вехи эволюции финансовой системы.

- Я пока скептически отношусь к перспективам конкретных криптовалют. Курс биткоина и его аналогов очень нестабилен, поэтому может быть привлекателен для каких-то полупрофессиональных инвесторов. Но мы настоятельно не рекомендуем вкладывать в него деньги непрофессионалам – слишком велик риск, безопаснее инвестировать в какие-то более понятные активы.

Во многом, именно из-за своей спекулятивной природы биткоин не приживается как платежный инструмент. Никто не хочет использовать валюту, за которую сегодня можно купить одно количество товаров, а завтра – на 30% меньше. К тому же, пока традиционные безналичные платежи проще и быстрее.

О блокчейне эксперты говорят с большим оптимизмом. Сейчас технологию децентрализованной передачи данных тестируют в разных областях – например, при трансграничных переводах, в системах мгновенных платежей. И здесь у нее действительно есть потенциал – его отмечают и международные организации (например, Всемирный банк), и центральные банки. Думаю, в течение пяти лет мы увидим примеры широкого применения блокчейна и поймем, есть ли у него будущее.

- Каким образом появление криптовалют повлияло на изменение подходов к информационной безопасности и противодействию незаконным операциям в финансовой сфере?

Когда биткоин только появился, он действительно ассоциировался с незаконной деятельностью. Но со временем стало понятно, что принципиально новых, каких-то революционных возможностей для отмывания денег или других правонарушений он не дает. Новые методы расследований вполне позволяют раскрывать преступные схемы с использованием биткоина и ловить злоумышленников – подобных примеров в мировой практике уже довольно много.

Поэтому постепенно подход стал более конструктивным. Во все большем числе стран и регионов – в ЕС, США, Японии и так далее – принимается специальное регулирование криптовалют. Поэтому в развитых экономиках это уже не маргинальный, а регулируемый инструмент.

В июле 2015 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала руководство по виртуальным валютам. Там, в частности, упомянуто, что биткоин сам по себе не является криминальным инструментом. В руководстве описаны определенные риски, но рекомендаций на однозначное запрещение биткоинов нет. Этот документ, на мой взгляд, способствует более взвешенному подходу к регулированию сектора.

- Правда ли, что белорусский опыт создания Межбанковской системы идентификации перенимается Россией?

- Да, сейчас в Государственной Думе рассматривается законопроект, который предусматривает создание системы, аналогичной белорусской Межбанковской системы идентификации (МСИ). Пройдя идентификацию в личном присутствии в одном из крупных банков, гражданин сможет потом получать услуги в других финансовых учреждениях удаленно. Все данные будут храниться в единой базе. Но, в отличие от Беларуси, для подтверждения личности предполагается собирать и биометрию (на первом этапе – фото клиента).

После принятия законопроекта, механизм будет проходить обкатку в рамках пилотного проекта.

Справочно:

Виктор Достов - Кандидат физико-математических наук. Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, объединяющей ключевых операторов электронных платежей и денежных переводов в России. Работал Управляющим партнером и одним из основателей Группы PayCash – компании, реализовавшей целый ряд успешных платежных проектов (на их базе появились такие сервисы как Яндекс.Деньги, iDealer, Мобильная коммерция Билайн, Моби.Деньги). Участвует в работе Консультативного Форума ФАТФ, Альянса за финансовую доступность, Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, Экспертного совета по небанковским финансовым организациям Комитета Государственной Думы по финансовому рынку. В 2014 году назначен руководителем Подгруппы по вопросам идентификации Межведомственной рабочей группы по электронному взаимодействию при Банке России. Входит в Наблюдательный совет НП «Национальный платежный совет» и возглавляет Комитет по электронным деньгам и мобильной коммерции Ассоциации «Национальный платежный совет». С 2017 г. входит в Президиум Консультативного Совета при Межведомственной комиссии по вопросам ПОД/ФТ.