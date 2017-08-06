Юбилей Адама Мальдиса: как начиналось белорусоведение

Многие исследователи и представители интеллигенции считают Адама Мальдиса феноменом белорусской науки и культуры, человеком, который создал ту науку, которая сегодня называется белорусоведением.

О роли, которую сыграл Адам Мальдис в исследовании и изучении белорусского гуманитарного наследия, на радио Sputnik Беларусь рассказал заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Алесь Суша.



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"Адам Мальдис для современного белорусоведения, для белорусоведческих научных исследований — это символическая личность и очень знаковая. Недаром исследователи и вообще представители белорусской интеллигенции зовут Адама Мальдиса человеком-академией, человеком-энциклопедией, так как он действительно стоял у истоков многих институтов и многих научных инициатив, которые до сих пор развиваются в нашей стране", — рассказывает Суша.

Адам Мальдис был основателем и первым руководителем Международной ассоциации белорусистов и сейчас продолжает оставаться ее почетным председателем. Он возглавлял Скориновский центр, который активно занимался исследованиями наследия Скорины на протяжении многих лет. Кроме того, именно Адам Мальдис начал многочисленные исследования в области истории белорусской литературы и культуры и не зря считается родоначальником белорусской современной культурологии как науки.

"Адам Мальдис фактически сформировал то, что мы сегодня называем белорусоведением, он объединил многих исследователей в Беларуси и за пределами страны в целостную общность. И еще впереди, я знаю, сразу несколько книг, которые он сейчас пишет. Еще многое нас всех ждет", — отмечает Суша.



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По словам собеседника, его личное знакомство с исследованиями и изданиями Адама Мальдиса начиналось с работ, посвященных Владимиру Короткевичу, с которым исследователь был лично знаком и находился в дружеских отношениях. Эти исследования и сегодня являются образцом мемуарной литературы для современных литературоведов.

"Адам Мальдис был и остается одним из основоположников и наиболее ярких исследователей тематики мемуарной литературы. А также исследователем проблематики белорусского культурного наследия за рубежом. Он проанализировал архивные, музейные и библиотечные коллекции многих стран мира и нам, белорусам, раскрыл, насколько богато наше наследие", — говорит Суша.

Информационное агентство и радио Sputnik Беларусь присоединяются к поздравлениям Адама Иосифовича Мальдиса с юбилеем.

Беседу с заместителем директора Национальной библиотеки Беларуси Алесем Сушей слушайте на радио Sputnik Беларусь.