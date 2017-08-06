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На границе с Литвой и Латвией огромные очереди

07.08.2017 08:55 — Разное | БДГ  
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Проезда из Беларуси в Литву ожидает более 360 большегрузов, в Латвию – 160 фур.

По состоянию на 8 часов утра 7 августа, по данным Государственного пограничного комитета, в пункте пропуска «Каменный Лог» скопилось 200 грузовых автомобилей, в Колтовке – 60, в Беняконях – 59, в «Привалке» – 45.

На границе в Латвией в «Григоровщине» стоят 40 большегрузов, в «Урбанах» – 120.

На белорусско-польской границе Бресте выезда из Беларуси ожидают 50 легковых автомобилей.

На границе с Украиной очередей нет.

Таким образом, скопление транспорта, образовавшееся на выходные дни на белорусской границе, немного уменьшилось.

 
Теги: Брест
 
 
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Проезда из Беларуси в Литву ожидает более 360 большегрузов, в Латвию – 160 фур.

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