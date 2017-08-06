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На границе с Литвой и Латвией огромные очереди
Проезда из Беларуси в Литву ожидает более 360 большегрузов, в Латвию – 160 фур.
По состоянию на 8 часов утра 7 августа, по данным
На границе в Латвией в «Григоровщине» стоят 40 большегрузов, в «Урбанах» – 120.
На белорусско-польской границе Бресте выезда из Беларуси ожидают 50 легковых автомобилей.
На границе с Украиной очередей нет.
Таким образом, скопление транспорта, образовавшееся на выходные дни на белорусской границе, немного уменьшилось.
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Проезда из Беларуси в Литву ожидает более 360 большегрузов, в Латвию – 160 фур.
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