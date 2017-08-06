Успенский пост у православных: подражание самой Богородице

Успенский двухнедельный пост начинается у православных верующих 14 августа, он продлится до праздника Успения Пресвятой Богородицы, который всегда приходится на 28 августа.

Успенский пост начинается с праздника "Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня" и по принятому в православной церкви правилу в этот день в храмах совершается чин поклонения Кресту, а также малое освящение воды.

Заканчивается пост двунадесятым праздником Успения Божьей Матери 28 августа, этот день считается днем кончины Богородицы.

Святое писание гласит, что Дева Мария во время земной жизни придерживалась умеренности в еде, а за 3 дня до своей кончины вообще отказалась от пищи и принимала только воду.

Поэтому Успенский пост достаточно строгий. Не такой строгий, как Великий, но более строгий, чем Петровский и Рождественский.

Как соблюдать Успенский пост

Верующие, возлагая на себя ограничения во время Успенского поста, подражают самой Богородице, которая перед успением непрестанно пребывала в посте и молитве.

По словам священнослужителей, по строгости соблюдения он приравнивается к Великому посту — нельзя употреблять мясные, молочные и рыбные продукты.

Во время этого богородичного поста по понедельникам, средам и пятницам предписано сухоядение. По вторникам и четвергам разрешена горячая пища без масла, а по субботам и воскресеньям в пищу можно добавлять растительное масло.

На время Успенского поста, который всегда бывает с 14 по 27 августа, приходится праздник Преображения Господня, или Яблочный Спас — 19 августа. В этот день один раз за весь пост можно есть рыбу.

Народные традиции Успенского поста

Успенский пост верующие начали соблюдать с древних времен христианства, первые упоминания были в 450 году.

В народе начало Успенского поста называли Спожинками, связывая это со временем жатвы хлеба. Поэтому верующие в этот день несли в церковь святить венки из колосьев.

По их словам, в народе Богородичный Успенский пост ассоциировался с началом осени, страдой, сбором урожая, жатвой.

Также в народной традиции принято 14 августа нести в храмы святить мед нового урожая, поэтому этот день еще называют Медовый Спас.