9-летний мальчик претендует на вакансию планетарного защитника в NASA





Дэвис: «Я достаточно молод, поэтому смогу научиться думать как инопланетянин»

Недавно мы уже сообщали о том, что американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) объявило вакансию сотрудника «планетарной защиты», служебные обязанности которого заключаются в защите планет от чуждых им форм жизни. При этом соискателям была обещана весьма внушительная зарплата - от 124 до 187 тысяч долларов в год.

Одним из тех, кто стал претендовать на работу в НАСА стал 9-летний американец Джек Девис. Он утверждал, что сможет справиться с данной работа, поскольку является первоклассным игроком в видеоигры, а также готов пересмотреть все части «Людей в черном».

«Хотя мне и девять лет, думаю я бы отлично справился», - написал четвероклассник.

"Моя сестра считает, что я инопланетянин. К тому же я пересмотрел почти все фильмы про пришельцев и космос».

«Я достаточно молод, поэтому смогу научиться думать как инопланетянин», - цитируют письмо Дэвиса информагентства.

Также сообщается, что директор департамента планетарных наук NASA Джеймс Грин решил ответить на письмо юного просителя. Он обратил его внимание на то, что должность планетарного «супермена» является очень ответственной. Для начала Грин порекомендовал мальчику хорошо учиться и получать побольше знаний. Также он выразил надежду однажды увидеть Девиса в стенах НАСА.