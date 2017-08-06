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Мадонны белорусского художника Алексея Кузьмича покажут в Арт-центре Марка Ротко

07.08.2017 09:04 — Разное | Ежедневник  
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Мадонны белорусского художника Алексея Кузьмича покажут в Арт-центре Марка Ротко

В Центре искусств Марка Ротко (Латвия, Даугавпилс) в пятницу, 11 августа, откроется персональная выставка белорусского художника Алексея Кузьмича (1945-2013) – «Храм Мадонны».

Выставочный проект художника Алексея Кузьмича «Храм Мадонны» представляет тему Мадонны и материнства в белорусском изобразительном искусстве на рубеже конца ХХ – начала ХХI веков. Проект до этого уже был показан в Берлине, Париже, Таллинне, Риге и других европейских городах.

За свою жизнь Алесей Кузьмич создал более тысячи (!) картин на тему Мадонны. Это абсолютный рекорд в мировом искусстве, сделавший художника известным далеко за пределами Беларуси. Его имя внесено в книгу рекордов России, стран СНГ и Балтии «Диво».



 «Так неподражаемо и завораживающе писать мадонн, как это делает белорусский художник Алексей Кузьмич, было под силу разве что художникам эпохи Возрождения. В его мастерской множество картин с изображением мадонны, на которых один и тот же одухотворенный образ предстает в разных ипостасях... Его мадонны взирают на нас то умиротворенно-спокойно, то с печалью и скорбью, то с изумлением и немым вопросом. Интересно, но в истории мирового искусства плачущие мадонны впервые появились в работах Алексея Васильевича Кузьмича. Это плач его собственной души, которая ищет выхода из сложившейся ситуации. Однако в цветовой палитре художника буквально горит солнечная энергия: она согревает изнутри, ее чувствуешь всей душой, ей тесно в рамках картин», – отмечают специалисты.

Известность и слава к Алексею Кузьмичу пришли не сразу – долгих 15 лет он попадал под категорию запретных художников за цикл работ, жанром которого, казалось бы, сейчас никого не удивишь, - жанра ню. Сейчас же творчество Кузьмича известно далеко за пределами Беларуси. О нем сняты фильмы, изданы книги и каталоги, его выставки и сейчас с успехом проходят в разных странах ближнего и дальнего зарубежья, среди которых: США, Китай, Франция, Италия, Германия, Эстония. На малой родине Кузьмича с 2014 года функционирует музей его имени.

Стоит отметить, что эта первая персональная выставка художника из Беларуси, проходящая в Арт-центре Ротко. До этого в нем демонстрировались только полотна Марка Шагала. Наряду с этим в центре побывали шедевры таких мэтров как – Эдвард Мунк, Николай и Светослов Рерих, ну и конечно же подлинники непосредственно самого Марка Ротко.

Полотна Кузьмича будут демонстрироваться в центре до 10 сентября.

 
 
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В Центре искусств Марка Ротко (Латвия, Даугавпилс) в пятницу, 11 августа, откроется персональная выставка белорусского художника Алексея Кузьмича (1945-2013) – «Храм...

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