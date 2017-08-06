Минэкономики: рост ВВП на 1% за 6 месяцев – неплохой результат





Зиновский также затронул вопрос о доступности кредитных ресурсов для государственных и частных предприятий и ухода от директивного кредитования

«После серьезной рецессии выход на 1% - это достаточно неплохой результат за короткий промежуток времени, - цитирует БЕЛТА слова министра экономики Владимира Зиновского. - Например, мы в прогнозе социально-экономического развития на 2018 год ставим перед собой задачу достигнуть не менее 103,4%. Но это лишь фундамент для того, чтобы в следующей пятилетке выходить на среднемировой ежегодный уровень 3,5-4%».

Отвечая на вопрос о финансовом оздоровлении предприятий, руководитель Минэкономики напомнил, что в стране создано агентство по управлению проблемными активами сельскохозяйственных предприятий. «По каждому предприятию выстраивается график погашения долгов, чтобы расчистить баланс и чтобы они могли перекредитоваться и брать кредиты на нормальной, здоровой основе», - сказал он.

То же самое, по мнению министра, нужно делать и с крупными промышленными предприятиями, чтобы вдохнуть в них вторую жизнь. «Но без отработки сильных, правильных бизнес-планов не может быть и речи об отсрочке платежей. Тогда надо идти на санацию таких предприятий, как это делается во всем мире», - считает Владимир Зиновский.

Он также затронул вопрос о доступности кредитных ресурсов для государственных и частных предприятий и ухода от директивного кредитования. «Мы приняли решение в правительстве, что в ближайшее время рассмотрим и будем снимать с объектов директивное кредитование в пользу других, - рассказал министр. - Ставка по кредитам должна быть на рыночных условиях такова, чтобы ею могло пользоваться любое предприятие - частное, государственное. В ближайшее время это произойдет, когда будет 7-9% годовых, а надо было бы, возможно, 5% годовых, как это делается во всем мире. Но это процесс. К этому надо идти».

Владимир Зиновский напомнил о поставленной главой государства задаче по достижению средней заработной платы в 1 тыс. белорусских рублей «Надо ее заработать. Рост производительности труда должен опережать рост заработной платы. Думаю, что в ближайшем будущем, например, по сентябрю-ноябрю мы выйдем на положительные результаты денежных доходов населения», - добавил он.

Руководитель Минэкономики также прокомментировал планируемые меры по упрощению ведения бизнеса. «Все наносное, что мешает развитию бизнеса, надо убрать. Такие документы подготовлены. Они в ближайшее время будут рассмотрены у главы государства. Сразу ли примется это решение либо будет дано поручение через очень небольшой период времени доработать, покажет совещание у главы государства», - подытожил министр.-