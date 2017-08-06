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План по экспорту продовольствия из Беларуси на 2017 год составляет почти 6 миллиардов долларов

07.08.2017 10:57 — Разное | Ежедневник  
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План по экспорту продовольствия из Беларуси на 2017 год составляет почти 6 миллиардов долларов

Одним из перспективных рынков сбыта белорусской продукции выступает Китай

Беларусь в 2017 году планирует экспортировать продовольствия примерно на 6 млрд долларов, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый, передает БЕЛТА.

«Почти к 6 млрд долларов мы должны подойти по экспорту», - рассказал Михаил Русый. По его словам, неплохо идет экспорт плодоовощной продукции, в том числе в Россию.

Одним из перспективных рынков сбыта белорусской продукции выступает Китай, добавил он. «В короткие сроки нам удалось сертифицировать большое количество наших предприятий, производящих молочную и мясную продукцию на рынок Китая, - напомнил он.- Пошли первые поставки. Подписан контракт на 20 млн долларов на поставку говядины, в проработке - по экспорту птицы. Пошли первые пробные поставки мороженого. В целом это довольно перспективное направление. И если ранее мы планировали на рынок Китая поставить товара примерно на 1 млн долларов, то сейчас можно говорить, что поставлено товара уже на 17 млн долларов».

В текущем году отмечается спрос на внешних рынках на белорусскую муку, добавил вице-премьер. За шесть месяцев 2017 года экспортировано около 100 тыс. тонн муки, в том числе ржаной.

«Мы сохранили то количество посевных площадей озимой ржи, которые у нас были ранее. Это дало возможность продавать ржаную муку дороже пшеничной», - рассказал Михаил Русый.

 
 
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Одним из перспективных рынков сбыта белорусской продукции выступает Китай

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