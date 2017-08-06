



С января по август этого года число сотрудников одного из крупнейших мировых разработчиков и дистрибуторов программного обеспечения увеличилось на 200 человек.

Согласно подсчетам DOU.ua, в компании, имеющей белорусские корни, работает 4800 человек. Это почти на две сотни специалистов больше, чем у ближайшего преследователя украинского разработчика SoftServe (4605). При этом у EPAM Systems открыто еще 400 вакансий на работу в его местных офисах – в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Виннице.

В топ-50 крупнейших IT-работодателей Украины вошел Wargaming. net со своим центром в Киеве (Persha Studia). За полгода разработчик и дистрибутор многопользовательских экшн-игр потерял одну строчку и теперь находится на 33-м месте. В киевском офисе работает 425 сотрудников, прирост составил 5 человек.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так EPAM Systems остается крупнейшей IT-компанией на украинском рынке С января по август этого года число сотрудников одного из крупнейших мировых разработчиков и дистрибуторов программного обеспечения увеличилось на 200 человек.

49- е место с 300 сотрудниками в Киеве и Харькове занимает еще одна компания с белорусскими корнями Intetics Inc. За полгода она дала работу в Украине еще 42 специалистам.