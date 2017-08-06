|
Минус 12 миллиардов евро в год или как Brexit скажется на бюджете Евросоюза
07.08.2017 10:09 — Разное | Ежедневник
Лондон будет вынужден платить по долгосрочным программам ЕС как минимум до 2020 года
Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) в бюджете ЕС будет ежегодно недоставать от 10 до 12 миллиардов евро, передает
«Я исхожу из того, что эти недостающие миллиарды будут компенсироваться экономией и более высокими взносами стран-членов», — сказал Эттингер в интервью немецкому таблоиду Bild.
При этом он подчеркнул, что Лондон будет вынужден платить по долгосрочным программам ЕС как минимум до 2020 года, поскольку их согласовали еще до решения о Brexit.
Ранее издание Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщило, что Лондон готов заплатить до 40 миллиардов евро, чтобы погасить финансовые обязательства перед Евросоюзом после Brexit.Решение выйти из ЕС британцы приняли на референдуме 23 июня 2016 года. Лондон 29 марта официально запустил процесс выхода страны из содружества, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна покинуть объединение 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лондон будет вынужден платить по долгосрочным программам ЕС как минимум до 2020 года
|
Архив (Разное)
Комментарии