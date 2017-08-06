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Минус 12 миллиардов евро в год или как Brexit скажется на бюджете Евросоюза

07.08.2017 10:09 — Разное | Ежедневник  
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Минус 12 миллиардов евро в год или как Brexit скажется на бюджете Евросоюза

Лондон будет вынужден платить по долгосрочным программам ЕС как минимум до 2020 года

Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) в бюджете ЕС будет ежегодно недоставать от 10 до 12 миллиардов евро, передает РИА Новости.

«Я исхожу из того, что эти недостающие миллиарды будут компенсироваться экономией и более высокими взносами стран-членов», — сказал Эттингер в интервью немецкому таблоиду Bild.

При этом он подчеркнул, что Лондон будет вынужден платить по долгосрочным программам ЕС как минимум до 2020 года, поскольку их согласовали еще до решения о Brexit.

Ранее издание Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщило, что Лондон готов заплатить до 40 миллиардов евро, чтобы погасить финансовые обязательства перед Евросоюзом после Brexit.

Решение выйти из ЕС британцы приняли на референдуме 23 июня 2016 года. Лондон 29 марта официально запустил процесс выхода страны из содружества, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна покинуть объединение 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.
 
 
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Лондон будет вынужден платить по долгосрочным программам ЕС как минимум до 2020 года

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