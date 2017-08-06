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В Минском планетарии "кровавую луну" не покажут

07.08.2017 10:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 авг — Sputnik. Луна сегодняшней ночью окрасится багрянцем, но в обсерватории Минского планетария наблюдать это явление не получится.

"В обсерватории планетария мы наблюдать затмение не сможем. Луна будет происходить низко над горизонтом. Впрочем, обсерватория будет работать при хорошей погоде сегодня вечером. Я буду наблюдать за луной из астробеседки", — рассказал заведующий Минским планетарием Александр Микулич.

Сегодня лунный диск на четверть окажется в северной части земной тени. Лунное затмение начнется 7 августа 2017 в 20 часов 23 минуты. В сети природное явление уже назвали "кровавой луной".

Следующее лунное затмение произойдет 31 января 2018 года.

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В этом же году с 12 на 13 августа ожидается самый красивый звездопад года: на эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеиды. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 100 метеоров в час.

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Полное затмение Солнца, которое называют Великим американским, состоится 21 августа. Полоса видимости полной фазы затмения пройдет через всю Северную Америку, лишь частные фазы затмения будут видны на Чукотском полуострове.

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Теги: Минск
 
 
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Лунное затмение можно наблюдать в Беларуси, а также практически на всей территории России, кроме крайне северных и самых удаленных восточных районов.

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