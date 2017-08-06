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Сегодня в Беларусь придет «кровавая Луна»
«Кровавая Луна» будет видна сегодня с 20:23 до 22:18.
Именно в это время в Беларуси можно будет наблюдать частичное лунное затмение, когда Луна будет закрыта тенью Земли и приобретет багровый оттенок.
Максимальный эффект этого явления будет виден в 21.20.
Затмение Луны и окрашивание ее в красный цвет смогут увидеть также жители Африки, Австралии и значительной части Евразии.
По словам метеорологов, метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия.
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«Кровавая Луна» будет видна сегодня с 20:23 до 22:18. Именно в это время в Беларуси можно будет наблюдать частичное лунное затмение, когда Луна будет закрыта тенью Земли...
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