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Сегодня в Беларусь придет «кровавая Луна»

07.08.2017 11:20 — Разное | БДГ  
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«Кровавая Луна» будет видна сегодня с 20:23 до 22:18.

Именно в это время в Беларуси можно будет наблюдать частичное лунное затмение, когда Луна будет закрыта тенью Земли и приобретет багровый оттенок.

Максимальный эффект этого явления будет виден в 21.20.

Затмение Луны и окрашивание ее в красный цвет смогут увидеть также жители Африки, Австралии и значительной части Евразии.

По словам метеорологов, метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия.

 
 
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«Кровавая Луна» будет видна сегодня с 20:23 до 22:18. Именно в это время в Беларуси можно будет наблюдать частичное лунное затмение, когда Луна будет закрыта тенью Земли...

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