Сегодня в Беларусь придет «кровавая Луна»

«Кровавая Луна» будет видна сегодня с 20:23 до 22:18.

Именно в это время в Беларуси можно будет наблюдать частичное лунное затмение, когда Луна будет закрыта тенью Земли и приобретет багровый оттенок.

Максимальный эффект этого явления будет виден в 21.20.

Затмение Луны и окрашивание ее в красный цвет смогут увидеть также жители Африки, Австралии и значительной части Евразии.

По словам метеорологов, метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия.