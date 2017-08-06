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Зиновский: рост ВВП на 3,4% в 2018 году ― это фундамент на пятилетку
07.08.2017 11:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Нельзя говорить о том, что рост ВВП на 1% в первом полугодии нынешнего года — это некая статистическая погрешность, подчеркнул министр экономики Владимир Зиновский в эфире телеканала "Беларусь 1".
"После серьезной рецессии выход на 1% — это достаточно неплохой результат за короткий промежуток времени. Например, мы в прогнозе социально-экономического развития на 2018 год ставим перед собой задачу не менее 103,4%. Но это лишь фундамент для того, чтобы в следующей пятилетке выйти на среднемировой ежегодный уровень 3,5-4% в год", — сказал Зиновский.
© Sputnik / Виктор Толочко
Кроме того, министр экономики пояснил, за счет чего активизировался процесс погашения задолженностей на проблемных предприятиях сельскохозяйственной отрасли.
"Мы сделали сейчас агентство плохих активов, где в основном сельскохозяйственные предприятия. Собираются плохие активы, и по каждому предприятию выстраивается тот график, когда будут погашаться эти долги для того, чтобы расчистить баланс, и они могли перекредитоваться и брать кредиты на нормальной, здоровой основе", — сообщил министр.
По мнению Зиновского, такие же меры необходимо применить и к крупным промышленным предприятиям, но, безусловно, без отработки сильных, правильных бизнес-планов о какой-либо отсрочке платежей не может быть и речи. В противном случае необходимо идти на санацию таких предприятий, как это делается во всем мире, подчеркнул министр.
"Мы приняли решение в правительстве, что в ближайшее время рассмотрим и будем с таких объектов снимать директивное кредитование в пользу других", — сообщил Зиновский.
По мнению министра, в рыночных условиях ставка по кредитам должна быть такова, чтобы ей можно было пользоваться любому предприятию, частному или государственному.
"На мой взгляд, в ближайшее время это произойдет, когда будет 7-9% годовых, а надо было бы, чтобы вообще 5% годовых, как это делается во всем мире, но это процесс, к этому надо идти ", — резюмировал Зиновский.
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Министр экономики Беларуси Владимир Зиновский рассказал белорусскому телевидению о прогнозах роста ВВП на 3,4% и подчеркнул, что рост на 1% за первое полугодие 2017...
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