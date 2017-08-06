Зиновский: рост ВВП на 3,4% в 2018 году ― это фундамент на пятилетку /

Нельзя говорить о том, что рост ВВП на 1% в первом полугодии нынешнего года — это некая статистическая погрешность, подчеркнул министр экономики Владимир Зиновский в эфире телеканала "Беларусь 1".

"После серьезной рецессии выход на 1% — это достаточно неплохой результат за короткий промежуток времени. Например, мы в прогнозе социально-экономического развития на 2018 год ставим перед собой задачу не менее 103,4%. Но это лишь фундамент для того, чтобы в следующей пятилетке выйти на среднемировой ежегодный уровень 3,5-4% в год", — сказал Зиновский.



© Sputnik / Виктор Толочко Министр экономики: без необходимости цены вообще расти не будут

Кроме того, министр экономики пояснил, за счет чего активизировался процесс погашения задолженностей на проблемных предприятиях сельскохозяйственной отрасли.

"Мы сделали сейчас агентство плохих активов, где в основном сельскохозяйственные предприятия. Собираются плохие активы, и по каждому предприятию выстраивается тот график, когда будут погашаться эти долги для того, чтобы расчистить баланс, и они могли перекредитоваться и брать кредиты на нормальной, здоровой основе", — сообщил министр.

По мнению Зиновского, такие же меры необходимо применить и к крупным промышленным предприятиям, но, безусловно, без отработки сильных, правильных бизнес-планов о какой-либо отсрочке платежей не может быть и речи. В противном случае необходимо идти на санацию таких предприятий, как это делается во всем мире, подчеркнул министр.

"Мы приняли решение в правительстве, что в ближайшее время рассмотрим и будем с таких объектов снимать директивное кредитование в пользу других", — сообщил Зиновский.

По мнению министра, в рыночных условиях ставка по кредитам должна быть такова, чтобы ей можно было пользоваться любому предприятию, частному или государственному.

"На мой взгляд, в ближайшее время это произойдет, когда будет 7-9% годовых, а надо было бы, чтобы вообще 5% годовых, как это делается во всем мире, но это процесс, к этому надо идти ", — резюмировал Зиновский.

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