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Море радости: как 30 собак-серфингистов катаются у побережья Калифорнии
07.08.2017 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь
На побережье Тихого океана в калифорнийском городе Пасифика во второй раз в истории прошел Чемпионат мира по серфингу среди собак.
Соревнования проводились компанией TasteTV, каждый участник собачьего серфинга должен был уплатить взнос в 25 долларов. Вырученные средства шли благотворительным и некоммерческим экологическим организациям.
Заплывы собак проходили в нескольких категориях: хозяин и собака, собака вместе с собакой, одиночный заплыв животного. К соревнованиям допускались звери определенного веса, согласно правилам безопасности им надевали спасательный жилет. Всего на согревания собрались около 30 четвероногих участников.
Жюри оценивало не трюки во время заплыва, а время, которое пес смог стоять на лодке, рассекая волны. Некоторые собаки умудрялись плыть даже задом наперед.
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В калифорнийском городе Пасифика прошел Чемпионат мира по серфингу среди собак. Смотрите на видео, как домашние питомцы рассекают на лодках по океану.
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