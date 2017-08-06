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Море радости: как 30 собак-серфингистов катаются у побережья Калифорнии

07.08.2017 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На побережье Тихого океана в калифорнийском городе Пасифика во второй раз в истории прошел Чемпионат мира по серфингу среди собак.

Море радости: как 30 собак-серфингистов катаются у побережья Калифорнии
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Соревнования проводились компанией TasteTV, каждый участник собачьего серфинга должен был уплатить взнос в 25 долларов. Вырученные средства шли благотворительным и некоммерческим экологическим организациям.

Заплывы собак проходили в нескольких категориях: хозяин и собака, собака вместе с собакой, одиночный заплыв животного. К соревнованиям допускались звери определенного веса, согласно правилам безопасности им надевали спасательный жилет. Всего на согревания собрались около 30 четвероногих участников.

Жюри оценивало не трюки во время заплыва, а время, которое пес смог стоять на лодке, рассекая волны. Некоторые собаки умудрялись плыть даже задом наперед.

 
 
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В калифорнийском городе Пасифика прошел Чемпионат мира по серфингу среди собак. Смотрите на видео, как домашние питомцы рассекают на лодках по океану.

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