С начала года ЗВР Беларуси выросли на 35,3 процентов, превысив отметку в 6,6 миллиарда долларов





Рост ЗВР связан с продажей Нацбанком облигаций в инвалюте, увеличением стоимости монетарного золота и не только

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 августа 2017 года, по предварительным данным, составили 6 664,8 млн. долларов в эквиваленте), сообщает пресс-служба Национального банка.

За июль 2017 года золотовалютные резервы выросли на 103,8 млн. долларов (на 1,6%) после роста в июне 2017 года на 1322,1 млн. долларов (на 25,2%). За январь – июль прирост резервов составил 1737,6 млн. долларов (35,3%).

Увеличению международных резервных активов в июле способствовали поступление средств от продажи Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка им же иностранной валюты на торгах БВФБ, увеличение объема средств в иностранной валюте на корреспондентских счетах банков в Нацбанке, а также увеличение стоимости монетарного золота.

Правительством и главным банком страны в июле исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 533 млн. долларов.

В 2016 году ЗВР Беларуси в определении ССРД МВФ увеличились на 751 млн. долларов (на 18%), до 4927,2 млн. долларов (в эквиваленте) на 1 января 2017 года. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении ССРД МВФ не менее чем на 500 млн. долларов.