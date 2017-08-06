ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С начала года ЗВР Беларуси выросли на 35,3 процентов, превысив отметку в 6,6 миллиарда долларов

07.08.2017 11:51 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
С начала года ЗВР Беларуси выросли на 35,3 процентов, превысив отметку в 6,6 миллиарда долларов

Рост ЗВР связан с продажей Нацбанком облигаций в инвалюте, увеличением стоимости монетарного золота и не только

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 августа 2017 года, по предварительным данным, составили 6 664,8 млн. долларов в эквиваленте), сообщает пресс-служба Национального банка.

За июль 2017 года золотовалютные резервы выросли на 103,8 млн. долларов (на 1,6%) после роста в июне 2017 года на 1322,1 млн. долларов (на 25,2%). За январь – июль прирост резервов составил 1737,6 млн. долларов (35,3%).

Увеличению международных резервных активов в июле способствовали поступление средств от продажи Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка им же иностранной валюты на торгах БВФБ, увеличение объема средств в иностранной валюте на корреспондентских счетах банков в Нацбанке, а также увеличение стоимости монетарного золота.

Правительством и главным банком страны в июле исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 533 млн. долларов.

В 2016 году ЗВР Беларуси в определении ССРД МВФ увеличились на 751 млн. долларов (на 18%), до 4927,2 млн. долларов (в эквиваленте) на 1 января 2017 года. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении ССРД МВФ не менее чем на 500 млн. долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рост ЗВР связан с продажей Нацбанком облигаций в инвалюте, увеличением стоимости монетарного золота и не только

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
ДТП под Чашниками: погиб водитель и его 6-летняя дочь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика