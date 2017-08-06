ДТП под Чашниками: погиб водитель и его 6-летняя дочь

Страшное ДТП произошло в ночь на 7 августа возле Чашников.

На легковом авто разбилась семья, младший ребенок не пострадал, жена получила ушибы и ссадины, а отец и 6-летняя дочь погибли.

Катастрофа случилась из-за того, что авто съехало с дороги и врезалось в дерево. Дети ехали на заднем сидении не пристегнутыми ремнями безопасности, детских автокресел не было.

Происшествие случилось в 00:25, тела погибших извлекались из авто с помощью спецоборудования.

По словам сотрудников ГАИ, происшествие случилось в 00:25 на 20-м км автодороги «Бочейково-Чашники», тела погибших извлекались из авто с помощью спецоборудования.

Причины автокатастрофы выясняются.