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ДТП под Чашниками: погиб водитель и его 6-летняя дочь
Страшное ДТП произошло в ночь на 7 августа возле Чашников.
На легковом авто разбилась семья, младший ребенок не пострадал, жена получила ушибы и ссадины, а отец и 6-летняя дочь погибли.
Катастрофа случилась из-за того, что авто съехало с дороги и врезалось в дерево. Дети ехали на заднем сидении не пристегнутыми ремнями безопасности, детских автокресел не было.
Происшествие случилось в 00:25, тела погибших извлекались из авто с помощью спецоборудования.
По словам сотрудников ГАИ, происшествие случилось в 00:25 на 20-м км автодороги «Бочейково-Чашники», тела погибших извлекались из авто с помощью спецоборудования.
Причины автокатастрофы выясняются.
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Страшное ДТП произошло в ночь на 7 августа возле Чашников. На легковом авто разбилась семья, младший ребенок не пострадал, жена получила ушибы и ссадины, а отец и...
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