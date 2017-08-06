Жара возвращается: к выходным местами будет до 34 градусов

МИНСК, 7 авг – Sputnik. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха на этой неделе, южные ветра принесут в Беларусь теплые воздушные массы. С четверга по воскресенье температура воздуха днем в отдельных районах будет достигать 30 и более градусов тепла.



© Sputnik Виталий Тимкив Европа вводит высший уровень опасности из-за аномальной жары

"Во вторник прогнозируется преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах Гомельской области пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах страны слабый туман. Температура воздуха ночью +8..+14°С, днем +22..+28°С", — сообщил Sputnik начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

В среду также будет преимущественно без осадков. Ночью местами слабый туман. Температура ночью +8..+15°С, днем +23..+29°С, по Брестской области в отдельных районах до +30°С.

В четверг южные ветра принесут в Беларусь более теплые воздушные массы.

Большая часть страны останется в области высокого атмосферного давления. Однако северо-запад страны окажется под влиянием атмосферного фронта с Западной Европы — поэтому там в отдельных районах в четверг пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью местами слабый туман. Температура ночью +11..+18°С, днем +24..+29°С; по юго-западу днем воздух прогреется до +30..+34°С.

В пятницу синоптики прогнозируют преимущественно по северо-западной половине республики кратковременные дожди и грозы. Температура ночью +15..+21°С, днем +26..+32°С, по югу до +34°С.

В субботу на западе также возможны кратковременные дожди и местами грозы. Днем в отдельных районах сильные дожди, усиление ветра порывами до 15-20 м/с, возможен град. Температура ночью +15..+21°С, днем +27..+34°С, по северо-западу местами +20..+26°С.

В воскресенье атмосферный фронт будет медленно смещаться в восточном направлении и принесет кратковременные дожди, грозы на большую часть территории страны. В отдельных районах пройдут сильные дожди, ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с, возможен град. Из-за этого ожидается контрастная по температуре погода: ночью +13..+20°С, днем от +19..+21°С по северо-западу до +29..+31°С по востоку страны.